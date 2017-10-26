ورشة عمل حول تدشين مشروع تحسين القدرات لمؤسسات المياه والصرف الصحي في محافظة عدن والضالع



نظمت منظمة اوكسفهام صباح اليوم الخميس الموافق 2017/10/26م ورشة عمل حول تدشين مشروع تحسين القدرات لمؤسسات المياه والصرف الصحي لمحافظتي عدن والضالع ...

تستمر فترة هذا المشروع18 شهر وذلك بدعم من منظمة اليونيسف حيث تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 3,061,305 دولار حيث ساهمة اليونيسف : 2,934,447 دولار و ساهمة منظمة اوكسفام 31,712,263 ريال يمني حيث تشمل جهة تنفيذ العمل محافظتي عدن و الضالع عدد المستفيدين من هذا المشروع 938,000 (منهم 275,772 رجال , 271,082 نساء , 192,290 بنات , 198,856 أولاد ) .

ويهدف المشروع الى تحسين نظام امدادات المياه في مدينة الضالع وتطوير خدمات الصرف الصحي في عدن وتعزيز النظافة و الصرف الصحي الدمج بين النوع الاجتماعي و الحماية .

حضر الورشة كلا من وكيل وزارة المياه م /عدن مدير عام التخطيط في الضالع مدير عام التخطيط في عدن مدير عام هيئة مياه الريف مدير مكتب اليونيسف في عدن

مدير مكتب اوكسفام في عدن وعدد من المشاركين والمشاركات في الورشة ...

المزيد في أخبار وتقارير قيادي جنوبي: اتهام صالح للرئيس هادي وبن دغر بأنهم تابعون له دليل انقطاع الود بينهم قال القيادي بالحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي أن اتهام صالح للرئيس هادي وبن دغر بأنهم تابعون له دليل على انقطاع الود بينهم. وكتب العميد السعدي في منشور على الرئيس ناصر يلتقي المبعوث الاممي الى اليمن ويناقش فرص احلال السلام التقى الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد يوم الخميس في العاصمة الاردنية عمان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.وقال مكتب ناصر ان اللقاء ناقش فرص اتحاد طلاب اليمن في باكستان يعلن عن خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم اصدر اتحاد طلاب اليمن في باكستان بيانا اعلن فيه عن خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوق الطلاب المتوقفة منذ اشهر. وأقر الاتحاد منع جميع الموظفين بما فيهم الموظفين المحليين