MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 26 أكتوبر 2017 05:35 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الزبيدي: قريبا سنبدأ تسلم إدارة المناطق المحررة في الجنوب
أخبار وتقارير

الزبيدي: قريبا سنبدأ تسلم إدارة المناطق المحررة في الجنوب

الخميس 26 أكتوبر 2017 04:10 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:



جدد رئيس المجلس الإنتقالي اللواء / عيدروس الزبيدي التقدير العالي لكل جهود الجنوبيين من أبطال المقاومة وقوات الدعم والأسناد وكافة الأجهزة الأمنية المناط بها مكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره في الجنوب وما حقق في هذا المضمار .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة الاقتصادية للجنوب بحضرموت يوم الخميس والذي رحب في مستهله برجال الصحافة والإعلام للدور الذين يطلعون به من خلال رسالتهم النبيلة التي تحمل الدعوة إلى المزيد من رص الصفوف والتلاحم والتقارب بما يعزز أواصر التآخي والمحبة ونبذ الفرقة والاتجاه الجاد والمسؤول لتعزيز أيضاً مبدأ التصالح والتسامح .

من جانب آخر كشف أثناء رده على سؤال لأحد الصحفيين بأن قناة عدن والإذاعة سيعاودان بثيهما قريبا بدعم من دول التحالف ، مجدداً التأكيد بأننا نسير بخطى واثقة نحو الهدف المنشود لشعبنا.

من جانبه قال أحمد سعيد بن بريك عضو هيئة رئاسة المجلس في رده على سؤال آخر من أحد الصحفيين عن الإرهاب حيث قال : تحركنا من عدن كقيادة للمجلس الإنتقالي عبر البر وقطعنا أكثر من 600 كيلو ومرينا عبر بؤر كانت أو لازال يوجد فيها عناصر إرهابية مختبئة هنا أو هناك وهي مصتنعة وسنقتلعها حتماً، هذا القرار الذي اتخذناه لنؤكد للعالم بأننا نحن أصحاب الأرض ونحن القادرون على اقتلاعها من جذورها أن لم يكن قد حققنا ذلك إلا ببقاء أو اختفاء بعض البؤر كما اسلفت .

وفي إجابة على سؤال آخر لماذا لم يتسلم المجلس الإنتقالي السلطات في الجنوب وخاصة في المحافظات المحررة ..؟ أجاب رئيس المجلس الإنتقالي اللواء / عيدروس الزبيدي بالقول : بأن هذه المرحلة تتطلب مننا تكثيف الجهود لإعادة وبناء مؤسسات دولة الجنوب التي تكاد التي تكاد تكون شبه منتهية عمل الاحتلال على تدميرها بصورة ممنهجة وحاقدة وبإذن الله سيتم ذلك قريباً .


المزيد في أخبار وتقارير
قيادي جنوبي: اتهام صالح للرئيس هادي وبن دغر بأنهم تابعون له دليل انقطاع الود بينهم
قال القيادي بالحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي أن اتهام صالح للرئيس هادي وبن دغر بأنهم تابعون له دليل على انقطاع الود بينهم. وكتب العميد السعدي في منشور على
الرئيس ناصر يلتقي المبعوث الاممي الى اليمن ويناقش فرص احلال السلام 
التقى الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد يوم الخميس في العاصمة الاردنية عمان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.وقال مكتب ناصر ان اللقاء ناقش فرص
اتحاد طلاب اليمن في باكستان يعلن عن خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم
اصدر اتحاد طلاب اليمن في باكستان بيانا اعلن فيه عن خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوق الطلاب المتوقفة منذ اشهر. وأقر الاتحاد منع جميع الموظفين بما فيهم الموظفين المحليين




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
سياسي مقربي من الانتقالي : مغادرة بن دغر خلفها تغييرات قادمة ستشمل شلال والخبجي والحالمي والمفلحي
صالح: هادي وعلي محسن وبن دغر بضاعتي ويتحركون بمعرفتي
الرئيس علي ناصر محمد يقدم مبادرة سلام للحل في اليمن
بينهم ابو العباس .. مجلس الوزراء الاماراتي يصدر قراراً بإدراج عشرة أفراد وهيئة واحدة بقائمة الإرهاب
كهرباء عدن : إنفراج وشيك لإزمة وقود محطات الطاقة خلال الساعات القادمة
مقالات الرأي
كثرت كتاباتنا في الشأن السياسي واستطالت خلافاتنا في وجهات النظر المتعددة حول الواقع المعاش وكثرت التجاذبات
خمسة ضباط من أبين ومجموعة من الافراد في أعتى لواء من الوية الحرس الجمهوري التي ترابط على تخوم تعز اظن اسمه
  خطابات التخوين والتشكيك في إخلاص الطرف الآخر الجنوبي هي ثقافة تنامت واتسعت عندما فقد الفرقاء القدرة على
لازالت ردود الأفعال تتوالى من كثير من إخواننا الجنوبيين حول كلمة للأح بن بريك المتعلقة بمحافظة
مقبل محمد القميشي من العجائب التي شفناها في منفذ الوديعة وتعاني الناس من عذابها في كل دقيقة تقريبا تلك
كانت أغنية الفنان الكبير ابوبكر سالم (من يشبهِك) عن اليمن , تزلزل أحاسيسي و وجداني كلما سمعتها , كانت الكلمات
من تقوده قدماه إلى مبنى محافظة عدن في مديرية المعلا يكتشف بان هذا المبنى لم يعد سوى أطلال .. هم صدقوا بان
  لا أحبذ نقاش الاختلاف بين بعض الجنوبيين حول التوجهات السياسية وخصوصا بعد تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي
  تحكم قوي التحالف في المشهد السياسي الجنوب عمل على فلترة الحراك لما يوافق أمن ومصلحة دول التحالف وما يوافق
الصراع الجاري في اليمن، والحرب الشرسة التي تُخاض، والمجالس التي أنشئت من سياسي صنعاء إلى (إنتغالي) عدن كلها
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك الخطوبة يا بن محروس
عقد قران مبارك
وفيات
صبر آل الظراسي
رئيس الوزراء يبعث برقية عزاء في وفاة الزامكي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017