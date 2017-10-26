خطبة تحريض لقيادي اصلاحي تنتهي بإحراق سيارة مدير الثقافة بتعز
الخميس 26 أكتوبر 2017 03:00 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
انتهت خطبة القاها قيادي اصلاحي قبل ايام وحرض فيها على مدير مكتب وزارة الثقافة بمحافظة تعز الى احراق سيارته.
والقى القيادي الاصلاحي علي العديني قبل ايام خطبة دينية هاجم فيها مدير مكتب وزارة الثقافة بمحافظة تعز.
وقال العديني ان المكتب استقدم راقصات من عدن.
ويعد العديني احد ابرز داعمي جماعات التطرف والارهاب.
واستجابة لدعوات التحريض التي أطلقها العديني قام مجهولون باحراق سيارة مدير مكتب الثقافة.
وقوبلت هذه الواقعة بحالة من الغضب الشديدة من قبل الاهالي.
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