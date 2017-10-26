ثلاثة قضاة يؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:
أدى اليمين القانونية امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم القاضي علي عطبوش عِوَض بمناسبة تعيينه المحامي العام الأول والقاضي فهيم عبدالله محسن والقاضي قاهر مصطفى علي بمناسبة تعيينهم أعضاء بمجلس القضاء الأعلى.
وعقب أداء اليمين هنئ فخامة الرئيس الجميع متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية الجسيمة.. لافتا الى أهمية القضاء ودوره الفاعل في بناء أركان الدولة وتحصين المجتمع باعتباره سلطة الحق وميزان العدل الذي لا تستقيم حياة المجتمع بدونه.
وشدد على أهمية تفعيل مختلف الأجهزة القضائية للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها تجاه المجتمع وتفعيل عملها للبت في القضايا المنظورة واتخاذ اللازم بشأنها.
وقال فخامته " ان الدولة قدمت وستقدم كل الامكانات والتسهيلات لعمل الأجهزة القضائية بصورتها الطبيعية لخلق الطمأنينة وترسيخ قيم العدل لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود".
من جانبهم عبر القضاة المعينين عن سرورهم بهذه الثقة التي منحت لهم من قبل فخامة الرئيس .. مؤكدين أنهم سيعملون على ترسيخ قيم العدل والمساواة وان يكونوا خير عونا للقيادة السياسية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الذي يعد القضاء اساسه وحجر زاويته.
وكان فخامة الرئيس قد التقى برئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم للوقوف على اوضاع القضاء ومتطلباته واحتياجاته الكاملة التي قد وجه بها وذللها فخامة الرئيس في وقت سابق لمختلف المحاكم والاجهزة القضائية من حيث الكادر والبنى التحتية وكافة المستحقات على مستوى الجمهورية .
وأشار رئيس مجلس القضاء الى ما تم إنجازه في تثبيت أركانه والقيام بدوره المأمول والمطلوب كما يجب.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.
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