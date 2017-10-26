حزب الاصلاح يتبرأ من صحفي
الخميس 26 أكتوبر 2017 10:05 صباحاً
صنعاء((عدن الغد) خاص:
صنعاء((عدن الغد) خاص:
قال مصدر مسؤول في دائرة اعلام الاصلاح بأمانة العاصمة صنعاء ان مواقف الاصلاح تعبر عنها البيانات الصادرة من هيئاته وان ما يكتبه الاشخاص لا يعبر الا عنهم.
وأشار المصدر بأن رداد السلامي قد استقال من الاصلاح اكثر من مرة وقد اعلن عن ذلك في صفحته التابعة له، ونحن هنا نؤكد انه لم يعد يعمل في أي من مؤسسات الاعلام التابعة للاصلاح بعد استقالته وفصله، كما أنه لم يعد عضوا في التجمع اليمني الاصلاح.
وقال المصدر إن تصريحه هذا يأتي بعد توارد الاتصالات الى دائرة الاعلام مستفسرة عن موقف الدائرة مما يكتبه رداد وما يصرح به ولا ينسجم فيه مع توجهاتها الرسمية لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية ودورها في اليمن.
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