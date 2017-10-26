قال مصدر مسؤول في دائرة اعلام الاصلاح بأمانة العاصمة صنعاء ان مواقف الاصلاح تعبر عنها البيانات الصادرة من هيئاته وان ما يكتبه الاشخاص لا يعبر الا عنهم.

وأشار المصدر بأن رداد السلامي قد استقال من الاصلاح اكثر من مرة وقد اعلن عن ذلك في صفحته التابعة له، ونحن هنا نؤكد انه لم يعد يعمل في أي من مؤسسات الاعلام التابعة للاصلاح بعد استقالته وفصله، كما أنه لم يعد عضوا في التجمع اليمني الاصلاح.

وقال المصدر إن تصريحه هذا يأتي بعد توارد الاتصالات الى دائرة الاعلام مستفسرة عن موقف الدائرة مما يكتبه رداد وما يصرح به ولا ينسجم فيه مع توجهاتها الرسمية لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية ودورها في اليمن.

المزيد في أخبار وتقارير أمريكا تعلن مقتل 60 عنصرا من داعش في اليمن خلال 10 أيام أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، مقتل 60 عنصرًا من تنظيم “داعش” في اليمن خلال الأيام العشرة الأخيرة. وقال المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون، إن حزب الاصلاح يتبرأ من صحفي قال مصدر مسؤول في دائرة اعلام الاصلاح بأمانة العاصمة صنعاء ان مواقف الاصلاح تعبر عنها البيانات الصادرة من هيئاته وان ما يكتبه الاشخاص لا يعبر الا عنهم. وأشار المصدر هيومن رايتس ووتش :الإضراب عن الطعام في عدن يسلط الضوء على الإساءة للمعتقلين وعلى جميع الأطراف احترام حقوق السجناء قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء