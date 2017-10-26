الرئيس علي ناصر محمد يقدم مبادرة سلام للحل في اليمن
الخميس 26 أكتوبر 2017 12:33 صباحاً
عمان(عدن الغد)خاص:
عمان(عدن الغد)خاص:
التقى في عمان-الاردن يوم الثلاثاء الموافق ل ٢٤ اكتوبر الرئيس اليمني علي ناصر محمد السيد لس كامبل مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقد قدم الرئيس مبادرة للحل السياسي في اليمن شمالا وجنوبا. .
ورحب السيد كامبل بالافكار التي تضمنتها المبادرة من اجل تحقيق الامن والسلام في اليمن والمنطقة.
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