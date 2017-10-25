بينهم ابو العباس .. مجلس الوزراء الاماراتي يصدر قراراً بإدراج عشرة أفراد وهيئة واحدة بقائمة الإرهاب

أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 45 لعام 2017 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

و أضاف القرار عشرة أفراد وهيئة واحدة للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

يأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ" مركز استهداف تمويل الإرهاب " و الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية ويترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية .

و وجه قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم المصرف المركزي لدولة الإمارات بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد والهيئات المدرجة على قوائم العقوبات.

و أشاد المجلس في هذا الصدد بجهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف " اعتدال " الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وفخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحضور قادة وممثلي الدول العربية والاسلامية على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية مؤخرا .

ونوه إلى دور المركز في منع انتشار الأفكار المتطرفة وذلك عبر تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي.. ودوره في مراقبة أنشطة تنظيم " داعش " الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية .

وتعتبر هذه الجهود المشتركة " الأولى " منذ الإعلان عن تأسيس المركز خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2017.

و كان قد تم الإعلان عن تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو2017 بهدف توسيع وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب.

و ينسق " مركز استهداف تمويل الإرهاب " - الذي أدرج من جانبه 11 فردا وكيانين إثنين بقائمة الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب - تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء.

وقد أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة عن تأييدها للقائمة التي أصدرها " مركز استهداف تمويل الإرهاب " بوصفها خطوة ناجعة على طريق مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه ووقف مصادر تمويله دولا وأفرادا بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاستقرار ونشر السلام والأمن في المنطقة والعالم.

و شملت قائمة المركز للأشخاص والكيانات المصنفة كلا من نايف صالح سالم القيسي " يمني الجنسية " وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني " يمني الجنسية " و هاشم محسن عيدروس " يمني الجنسية" و نشوان العدني " يمني الجنسية " و خالد عبدالله صالح المرفدي " يمني الجنسية " و سيف الرب سالم الحيشي " يمني الجنسية " و عادل عبده فاري عثمان الذهباني " يمني الجنسية " و رضوان قنان " رضوان محمد حسين قنان" يمني الجنسية و والي نشوان اليافعي " يمني الجنسية " و خالد سعيد غابش العبيدي " يمني الجنسية " و بلال علي الوافي "يمني الجنسية " إلى جانب جمعية الرحمة الخيرية " اليمن " و سوبر ماركت الخير " اليمن" .

وكجزء من العمل المشترك قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب اليوم بإدراج نايف صالح سالم القيسي وهاشم محسن عيدروس ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن كل تلك الدول .. علما بأنه كان قد تم إدراجهما سابقا على قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

و بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قامت باقي الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتبني إدراج الأفراد والهيئات التالية على لوائح العقوبات الصادرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في " كل دولة على حده" .

المزيد في أخبار وتقارير الرئيس علي ناصر محمد يقدم مبادرة سلام للحل في اليمن التقى في عمان-الاردن يوم الثلاثاء الموافق ل ٢٤ اكتوبر الرئيس اليمني علي ناصر محمد السيد لس كامبل مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقد قدم الرئيس مبادرة للحل بينهم ابو العباس .. مجلس الوزراء الاماراتي يصدر قراراً بإدراج عشرة أفراد وهيئة واحدة بقائمة الإرهاب أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 45 لعام 2017 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. و أضاف القرار عشرة أفراد وهيئة واحدة للقائمة المعتمدة في اللواء عرب يلتقي قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التقى اللواء الركن/ حسين محمد عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ظهر الْيَوْمَ الأربعاء 25 اكتوبر الإخوة قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية،حيث شمل اللقاء