اللواء عرب يلتقي قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية

التقى اللواء الركن/ حسين محمد عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ظهر الْيَوْمَ الأربعاء 25 اكتوبر الإخوة قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية،حيث شمل اللقاء اللواء محمد الرملي رئيس المصلحة، ومساعده الاستاذ عبد الجبار سالم والمهندسين والفنيين العاملين في المركز الرئيسي بجده.

وفِي بداية اللقاء توجه معالي اللواء حسين محمد عرب بالشكر الجزيل لكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح عملية صرف الجوازات ووثائق السفر خلال فترة تصحيح الأوضاع للمغتربين والزوار بالمملكة العربية السعودية، والتي انتهت تلك الفترة ليعود الوضع الى ماكان عليه قبل الحرب.

وقد نقل معاليه تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، وتوجيهاته بالترتيب لعودة قيادة المصلحة للعمل في عدن، حيث ستوفر الدولة كافة المتطلبات والإمكانات اللازمة لذلك.

وشدد معاليه على أهمية الإسراع في إنجاز مشروع الجواز الالكتروني الذي يحتوي على شريحة الكترونية بحيث يكون الجواز اليمني اكثر ضمانا أسوة بالدول التي ارتبطت بهذا النظام وقد أمهل المهندسين والفنيين في المصلحة الى نهاية هذا العام لتقديم تقرير مفصل بذلك، مع استلهام أفضل التجارب في هذا المجال؛ ليتم البدء من حيث انتهى الآخرون.

هذا وقد استمع الى شرح واف عن كيفية سير العمل في الفترة الماضية، وعن متطلبات المصلحة وجهازها الفني لتطوير العمل وتسهيله في مختلف الفروع، وتوفير الخدمة للمواطن اليمني في الداخل والخارج، في أسرع وقت، ودون اعباء إضافية.

مؤكدا أهمية الاهتمام بالكادر الفني للمصلحة، والذي لم يدخر جهدا في ترتيب وتنظيم العمل، وتوفير الوقت والجهد، مع توافر وسائل الأمان التي جعلت الجواز اليمني اكثر ضمانا من وضعه قبل الحرب، وقد عبر رئيس المصلحة عن شكره الجزيل للقيادة السياسية ولمعالي الوزير على اهتمامه بالمصلحة، وحرصه على نجاح عملها.

حضر اللقاء مدير عام التعاون الدولي بالوزارة، والملحق الأمني بسفارتنا بالرياض .

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