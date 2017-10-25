برلمانيون وسياسيون بريطانيون يبحثون الأوضاع في اليمن
لندن (عدن الغد) خاص:
عقدت في مبنى البرلمان البريطاني يوم الاربعاء ندوة سياسية شارك فيها عدد من البرلمانيين والمتخصصين بالشأن اليمني بحضور لجنة الأحزاب البرلمانية المختصة بالشأن اليمني ووزير الدولة للشئون الخارجية السيد الستر برت حيث تناول اللقاء الوضع السياسي وتأثيره على الاوضًاع الانسانية في اليمن.
وقدم الدكتور ياسين سعيد نعمان، سفير اليمن لدى بريطانيا، مداخلة أكدت على الترابط الوثيق بين الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة، مبيناً الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعيةً بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لتخفيف المعاناة الانسانية والعمل من أجل تحقيق السلام الدائم الذي يحقق الاستقرار لليمن وذلك ببناء الدولة الديمقراطية، دولة المواطنة بنظامها المدني، لكل اليمنيين في مواجهة المشروع الطائفي الايراني الذي يستهدف تمزيق المنطقة بما في ذلك اليمن.
وتحدث في الندوة الوزير البريطاني "ألستر برت" عن جهود الحكومة البريطانية في إنهاء الحرب في اليمن وأشار الى لقاءاته المثمرة مع الرئيس هادي.
وكان السيد كيت فاز، عضو البرلمان البريطاني ورئيس لجنة الأحزاب البرلمانية، قد تحدث عن جهوداللجنة على الصعيد الانساني وانهاء معاناة الشعب من جراء استمرار الحرب.
* من محمد فضل مرشد
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