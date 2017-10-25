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مدير الهلال الأحمر الإماراتي يستقبل وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 09:21 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
استقبل مدير الهلال الأحمر الإماراتي المهندس جمعه المزروعي في مكتبه بعدن عصر اليوم الثلاثاء وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية والاغاثة الطارئة السيد " مارك لوكوك " والمدير الإقليمي الاوتشا السيد " جورج خوري" والوفد المرافق لهما.
 
وخلال اللقاء الذي أتى على هامش زيارة الوفد الأممي الى عدن ناقش الجانبان عدد من القضايا ، وقدم المزروعي شرح للأعمال التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات المحررة منذ 2015 وحتى اليوم.
 
وأكد الجانبان على التنسيق من أجل تنفيذ مشتركة بين المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في خلال الفترة القادمة.
 
وأشاد وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية والاغاثة الطارئة بالجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في كافة المحافظات المحررة.
 
وأضاف الوكيل انهم على اطلاع كامل بمستوى الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن خصوصا في المجال الإنساني والاغاثي.
 
الجدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعمل وبشكل مستمر على التنسيق والتواصل مع العديد من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني في اليمن وتدعم الكثير من البرامج التي تنفذها تلك المنظمات ، ناهيك عن كونها تنفذ مشاريع إنسانية في مختلف المجالات في المحافظات المحررة.

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مدير الهلال الأحمر الإماراتي يستقبل وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية
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