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فيما الكهرباء والمشتقات النفطية منعدمة.. بن دغر يعد بإنهاء الأزمات في المحافظات المحررة!

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 08:26 مساءً
عدن ( عدن الغد ) خاص :

غادر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر العاصمة المؤقتة عدن إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستمر عدة أيام وذلك لتشاور مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي حول عدد من الملفات الملحة المتعلقة بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإقتصادية التي تشغل بال المواطنين في العاصمة والمحافظات المحررة وباقي مناطق اليمن.

 

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة بعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى بلادنا وذلك لبحث الجهود الرامية لتحقيق فرص السلام العادل والشامل الذي يتطلع اليها شعبنا اليمني على اساس المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. التي لا يمكن إقامة سلام دائم وشامل دون الالتزام بمضامينها.

 

وقال رئيس الوزراء سنتغلب على كافة الصعوبات وسنستمر في تزويد عدن وحضرموت وتعز وباقي المحافظات بالمشتقات النفطية رغم شحة الموارد وقلة الامكانيات. داعيا الجميع الى التكاتف والتلاحم حول المشروع الوطني والدولة الاتحادية الضامن الوحيد للتوزيع العادل في الثروة والسلطة وخروج بلادنا من الازمة التي تعيشها. 

 

رافق رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر ووزير الدولة صلاح الصيادي والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور والقاضي فهيم عبدالله محسن والقاضي قاهر مصطفى علي وعلي عطبوش ووكيل وزارة النفط شوقي المخلافي.


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