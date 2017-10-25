سياسي مقربي من الانتقالي : مغادرة بن دغر خلفها تغييرات قادمة ستشمل شلال والخبجي والحالمي والمفلحي

قال سياسي جنوبي واعلامي مقرب من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ان تغييرات مرتقبة في الحكومة الشرعية اليمنية ستصدر خلال الايام القليلة القادمة .

وقال " منصور صالح" وهو اعلامي بارز ومقرب من الدائرة العليا في المجلس الانتقالي الجنوبي انه يتوقع ان مغادرة بن دغر لمدينة عدن يوم الاربعاء تقف خلفها عمليات تغيير مرتقبة.

واضاف قائلا :" مغادرة بن دغر لعدن ربما مرتبطة بالتعديل الحكومي القادم الذي سيشمل تغيير عدد من الوزراء ونقل آخرين الى وزارات اخرى وكذا تغيير قيادات بعض المحافظات ومنها عدن ولحج والضالع

القرارات القادمة هدفها بشكل اساس انها وجود القيادات الجنوبية المحسوبة على المجلس الانتقالي في مؤسسات الشرعية ،حيث من المتوقع اقالة وزير النقل مراد الحالمي واستبداله بقيادي اشتراكي محافظ لحج الخبجي وتكليف بدلا عنه الوكيل وضاح الحالمي ومحافظ الضالع فضل الجعدي وتكليف بدلا عنه الوكيل د.فضل الشاعري

كما ستشمل التغييرات محافظ عدن المفلحي الذي قد تسند اليه وزارة الصناعة دون تحديد البديل.

التعديل المتوقع خلال ايام اذا لم يتم ايقافه قد يشمل اقالة وزراء الصحة باعوم ليحل محله الدكتور علي الوليدي ووزير السياحة القباطي والاعلام الارياني والشئون القانونية ووزارات اخرى.

اخطر هذه القرارات قد تشمل مدير أمن عدن اللواء شلال شائع مايعني قطع شعرة معاوية الواهية اصلا بين المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية والشرعية وتحول القوة الامنية الضاربة التابعة لشلال ومنها مكافحة الارهاب الى قوة تابعة بشكل مباشر للمجلس الانتقالي .