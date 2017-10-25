ابو العباس على رأس قائمة امريكية لداعمي الارهاب في اليمن
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 06:10 مساءً
واشنطن ((عدن الغد)) خاص:
واشنطن ((عدن الغد)) خاص:
قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وسبع دول خليجية استهدفت 13 متهما من تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في تحرك يقول مسؤولو الإدارة إنه سيوقف تمويل الإرهاب في اليمن.
ومن بين المستهدفين كبير المسؤولين الماليين في الدولة الإسلامية باليمن وقائد فرقة الاغتيالات في التنظيم هناك. وقال المسؤولون بالإدارة الأمريكية إن هذا هو أول تحرك مشترك لفرض عقوبات من واشنطن ودول خليجية.
وحمل الكشف اسم القيادي البارز في المقاومة الشعبية بتعز عادل فارع والمعروف بابو العباس.
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