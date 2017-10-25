ابو العباس على رأس قائمة امريكية لداعمي الارهاب في اليمن

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وسبع دول خليجية استهدفت 13 متهما من تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في تحرك يقول مسؤولو الإدارة إنه سيوقف تمويل الإرهاب في اليمن.

ومن بين المستهدفين كبير المسؤولين الماليين في الدولة الإسلامية باليمن وقائد فرقة الاغتيالات في التنظيم هناك. وقال المسؤولون بالإدارة الأمريكية إن هذا هو أول تحرك مشترك لفرض عقوبات من واشنطن ودول خليجية.

وحمل الكشف اسم القيادي البارز في المقاومة الشعبية بتعز عادل فارع والمعروف بابو العباس.

المزيد في أخبار وتقارير سياسي مقربي من الانتقالي : مغادرة بن دغر خلفها تغييرات قادمة ستشمل شلال والخبجي والحالمي والمفلحي قال سياسي جنوبي واعلامي مقرب من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ان تغييرات مرتقبة في الحكومة الشرعية اليمنية ستصدر خلال الايام القليلة القادمة . وقال " منصور صالح" استشهاد احد افراد المقاومة الجنوبية وجرح اخرين في المخا افاد مصدر مسئول في جبهة المخا عن استشهد البطل قابوس احمدعلي المشولي برصاصة قناصة المليشيات الحوثية في محيط معسكر خالد بن الوليد. واضاف المصدر عن اصابة كلآ من البطل بالصور : اول عرض ازياء نسائي بصنعاء شهدت العاصمة اليمنية صنعاء يوم الاربعاء اول عرض نسائي للازياء في المدينة منذ سنوات. ونفذت العرض مؤسسة شبابية وشاركت فيه عدد من العارضات. ويأتي العرض عقب اشهر قليلة