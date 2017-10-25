باحميد: لن ننتظر أحد كي نعيد للطالب اليمني كرامته المهدرة في بلد الاغتراب
كوالالمبور((عدن الغد) خاص:
صرح السفير اليمني في ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد، في منشور له على صفحة التواصل الإجتماعي فيس بك.
وقال انه بحمدالله وفضله وعلى مدى اليومين الماضيين تم صرف وتسليم مستحقات الدفعة الأولى (٥٨) طالب من الذين تم تنزيلهم من مخصصات الربع الثاني ٢٠١٧م وتم التأكد من صحة بياناتهم من قبل اللجنة المكلفة .
ونوه باحميد انه ولا يزال العمل مستمر لصرف مستحقات طلابنا الأعزاء من وزارة الدفاع وكذا مراجعة بيانات بقية المنزلين وسنكون سندا وعونا لكل من يثبت استحقاقه.
واكد باحميد انه لن ينتظر أحد كي يعيد للطالب اليمني كرامته المهدرة في بلد الاغتراب وسيتحرك في إطار المتاح له من امكانيات وصلاحيات وسيرمم العلاقة مع كل الجامعات كي يضمن استمرار طلابنا في دراستهم بكل عزة وكرامة.
ونصح باحميد كلا من يريدون الاصطياد في الماء العكر عبر اثارة الشائعات والأكاذيب بين طلابنا أن يكفوا عن ذلك .
وطالب باحميد الجهات المختصة بسرعة ارسال ما تبقى من مبالغ الرسوم وكشوفات الاستحقاق.
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