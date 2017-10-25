المقاومة الجنوبية تدين تصريحات بن بريك بحق ابين

ادانت قيادة المقاومة الجنوبية بمحافظة ابين تصريحات عضو المجلس الانتقالي الجنوبي احمد بن بريك بحق محافظة ابين ووصفها بالارهابية .

وجاء ذلك في بيان اصدرته قيادة المقاومة وتلقته صحيفة "عدن الغد" وجاء فيه

بسم الله الرحمن الرحيم

طالعت المقاومة الجنوبية أبين تصريحات اللواء أحمد سعيد بن بريك وإتهامه لأبناء أبين بالإرهابيين وتوعدهم وقال سيندمون.

إننا في المقاومة الجنوبية أبين ندين ونستنكر مثل تلك الإتهامات الباطلة والحاقدة على أبناء أبين المناضلين والشرفاء أبين كانت حاضرة في كل ميادين الشرف والبطولة وقدمت قوافل من شبابها ورجالها الأشاوس الذين سقطوا في ميادين العز والشرف والبطولة مابين شهيد وجريح و سطروا أروع ملاحم الشرف والبطولة والتضحية وكان لهم السبق في القتال في كل الجبهات في أبين وعدن ولحج والضالع وحضرموت وشبوة والمخاء وغيرها أبين يا بن بريك بلاد الشهداء ودماء شهدائها روت جميع أرض الوطن ومن خيرة شبابها ورجالها الأوفياء والأشاوس .

أبين يا بن بريك إكتوت بنار القاعدة وقدمت خيرة رجالها وإلى يومنا هذا وأبين تكتوي بالنار من أيادي الغدر والمكر والخيانة لقد وصلت أيادي الغدر والخيانة محاولة النيل من فخامة الرئيس ومحاولة تشويهه بشتى الطرق وفشلوا لقد أخذ جميع أبناء محافظة أبين نصيبهم من عناصر الغدر والخيانة التابعة لعفاش وضعفاء النفوس فما من قائد برز الإ وكان من أبين وما رئيس إلا وكان من أبين وماتكون ثورة إلابرجال أبين ولايكون نصر إلابرجالها الأوفياء فقد عانت أبين من عناصر الإرهاب وعفاش ولكن أبناها الشرفاء والمخلصين للوطن والقيادة الصادقة سوف تكون دائما لهم بالمرصاد وتعلمون جيدا بان أبين بوابة النصر ونصر أبين قريب باذن الله.

بن بريك يا من تحتضن الإرهاب وترعاه هل نسيت أن علوي علي بن حسين حارسك الشخصي قاعدة هل نسيت عناصر القاعدة التي أفرجت عنها في حضرموت هل نسيت خطاباتك المتناقضة التي أعلنت فيها أنك مع الوحدة والشرعية ومع الأقاليم واليوم بعد اقالتك تظهر أنك مع الجنوب ومع المجلس الإنتقالي كفاكم كذبا علينا وكفاكم تشويها لنا ونقولها لك بصريح العبارة طالما نحن إرهابيين كيف تمر في طريق أبين عدن وتتحرك بأمان أين الإرهاب الذي تدعيه كفاكم كذبا وتشويها لأبين أيها الحاقدون لن ينسى التاريخ ولا أبناء أبين ما تنشرونه من كذبكم وتلفيقاتكم وإستهدافكم الواضح والفاضح لأبين وتصريحاتكم الأخيرة كانت استهداف واضح لأبناء أبين ولرئيس الجمهورية أيضا فخامة الرئيس عبدربه منصور حفظه الله والأيام ستثبت لكم وتعرفكم إن كنتم تجهلون من هم أبناء أبين وإن غدا لناظره لقريب وسيرى الذي ظلموا أي منقلب سينقلبون

المقاومة الجنوبية أبين عنها

قائد المقاومة الجنوبية/أبين

يوسف العاقل

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