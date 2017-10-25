السعدي : على بن بريك ان يعتذر لاهل ابين وتوجيه الرسائل السلبية ليست في مصلحة احد

قال القيادي الجنوبي علي محمد السعدي ان التصريحات المسيئة التي اطلقها احمد بن بريك بحق ابين واهلها تصريحات صادمة ولم يكن يتوقع صدورها بحق محافظة قدمت الكثير لاجل الجنوب .

وقال السعدي معلقا على تصريحات بن بريك التي اتهم فيها ابين بانها ترعى "الارهاب" :" لم نكن نتوقع ان تصدر هذه التصريحات من شخصية هامة في قيادة المجلس الانتقالي وكان يجب عليهم ان يوجهوا رسائل ايجابية وليست سلبية ستثير المخاوف لدى الناس من التوجهات القادمة .

واضاف قائلا :" يتوجب على بن بريك ان يعتذر عن تصريحاته هذه المسيئة لابين واهلها .

واختتم بالقول :" وفي الاخير نقول ان المواقف المتناقضة لبن بريك واتخاذه مواقف سياسية مختلفة خلال اشهر قليلة ماضية انما تعبر بجلاء عن غياب الرؤية السياسية لدى بن بريك ومن معه .

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