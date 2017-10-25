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السعدي : على بن بريك ان يعتذر لاهل ابين وتوجيه الرسائل السلبية ليست في مصلحة احد

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 02:56 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال القيادي الجنوبي علي محمد السعدي ان التصريحات المسيئة التي اطلقها احمد بن بريك بحق ابين واهلها تصريحات صادمة ولم يكن يتوقع صدورها بحق محافظة قدمت الكثير لاجل الجنوب .
وقال السعدي معلقا على تصريحات بن بريك التي اتهم فيها ابين بانها ترعى "الارهاب" :" لم نكن نتوقع ان تصدر هذه التصريحات من شخصية هامة في قيادة المجلس الانتقالي وكان يجب عليهم ان يوجهوا رسائل ايجابية وليست سلبية ستثير المخاوف لدى الناس من التوجهات القادمة .
واضاف قائلا :" يتوجب على بن بريك ان يعتذر عن تصريحاته هذه المسيئة لابين واهلها .
واختتم بالقول :" وفي الاخير نقول ان المواقف المتناقضة لبن بريك واتخاذه مواقف سياسية مختلفة خلال اشهر قليلة ماضية انما تعبر بجلاء عن غياب الرؤية السياسية لدى بن بريك ومن معه .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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