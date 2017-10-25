قيادي بالحراك الجنوبي يصف زيارة اللواء الزُبيدي الى شبوة بالتاريخية

وصف قيادي في الحراك الجنوبي زيارة رئيس المجلس الانتقالي وعدد من اعضاء المجلس الى محافظة شبوة بالتاريخية.

وادلى القيادي في الحراك الجنوبي بمحافظة شبوة عمرعاطف يسلم المعزف بتصريح خاص لـ(عدن الغد) بمناسبة تدشين المجلس الانتقالي بمدينة عزان مديرية ميفعة محافظة شبوة.

وقال المعزف في تصريحه "اننا في هذا اليوم التاريخي والفاصل في تاريخ الجنوب نتقدم بالشكر والتقدير للقائد البطل والشجاع الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي الذي اتى لمدينة عزان للمرة الثانية الاولى كانت في عهد قوات الاحتلال الدحباشي والثانية في هذا اليوم التاريخي لتدشين المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة ومقره في مدينة عزان مديرية ميفعة".

وأضاف المعزف أن هذه الزيارة تعتبر أنجاز تاريخي يحسب لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس بن قاسم الزبيدي زعيم الجنوب ونبراسها المضي وكذلك نتقدم بالشكر والعرفان لكآفة أعضاء المجلس الانتقالي الذين شرفونا بالحضور لتدشين المجلس الانتقالي بالمحافظة واننا على الوعد والعهد على طريق التحرير والاستقلال.

واختتم تصريحه قائلا: "نتقدم بالشكر للجماهير الغفيرة التي حضرت تدشين المجلس الانتقالي بالمحافظة".

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