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نبذة عن الشهيد صدام القطيبي

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 12:49 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

 اسم الشهيد: صدام حسين حيدره معوضه  القطيبي 

مواليد:3/11/م1992 اكمل صدام دراسته المتوسطة في مديرية ردفان.

  شارك الشهيد في الدفاع عن الجنوب  ضد غزو الحوثيين وحليفهم صالح, وكان الشهيد من ابطال جبهة في بله.

 وبعد دحر الغزاة  انضم الشهيد  إلى الحزام  وكان ضمن قوة تحرس مستشفى الصداقة وخلال اشتباكات تعرضت لها قوات الحزام في المستشفى  من قبل مجهولين اصيب الشهيد اصابة طفيفة نقل على اثرها إلى مستشفى الجمهورية.

وانتقل الشهيد إلى اللواء الأول دعم واسناد بقيادة العميد منير ابو اليمامة التي انتقلت قواته إلى محافظة ابين  لتطيرها من العناصر الارهابية وكان الشهيد صدام من ضمن تلك القوة التي تمركزت بمديرية مودية.

وتعرض الشهيد  صدام لإصابة طفيفة بعد انفجار عبوة ناسفة بالقرب  منه زرعها تنظيم القاعدة  .

وفي 23/10/2017 استشهد البطل صدام الساعة الخامسة صباحا بعد هجوم تنظيم القاعدة الإرهابي بسيارة مفخخة  على  مبنى شرق مديرية مودية  كانت تتخذه القوات المتواجدة مقراً لها.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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