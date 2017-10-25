الزبيدي : النخبة ستبسط سيطرتها على وادي حضرموت وسندعم ذلك والجنوب دولة (فيدرالية)
صورة من اللقاء يوم الاربعاء -عدن الغد
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
قال اللواء عيدروس الزبيدي وهو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ان قوات النخبة الحضرمية ستيسطر على وادي حضرموت خلال الفترة القادمة مؤكدا دعم المجلس الانتقالي الجنوبي لهذه العملية .
واكد الزبيدي خلال لقاء مع منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية يوم الاربعاء دعم المجلس الانتقالي لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع .
وتابع قائلا :" باركنا خطوة تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع ومازلنا نبارك وسنحافظ عليه كما حافظنا على حدقات اعيننا، وجنوب بدون حضرموت ليس جنوب، نحن أقوياء في الجنوب بحضرموت التاريخ والحضارة، فلا يستطيع أي احد تجاهل حضرموت اياً كان .
واكد الزبيدي ان التوجه القادم جنوبا هو دولة فيدرالية تحكم فيه كل محافظة نفسها .
وشدد على ضرورة دعم قوات النخبة في اي مهام قتالية جديدة .
*من عبدالجبار باجبير
تعليقات القراء
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[1] اليوم شمر ساعدك يا بن الجنوب
الأربعاء 25 أكتوبر 2017
فاعل خير | عدن
عيدروس دوس دوس على الدحابشه والمجوس
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[2] تحركات الانتقالي تربك الاخوان
الأربعاء 25 أكتوبر 2017
جنوبي | عدن
لاشك ان تحركات الانتقالي وشعبيتة في الجنوب تزعج الاصلاح والعوافيش ان كانو في معاشيق او خارجها ولذلك كثر نباح كلاب الاصلاح في هذة الايام وسيزيد نباحهم على قدر المهم من نجاح الانتقالي وسنسمع نباح الميسري والجبواني وانيس غيرهم ولكن هيهات الجنوبيين وعو لمايقولون
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[3] مازال دحابشة الإصلاح يطمعون في ثروات الجنوب
الأربعاء 25 أكتوبر 2017
عمر باحكيم | حضرموت
يجب إخراج القوات الشماليه التابعة لعلي محسن من وادي حضرموت . يجب السيطرة على كامل تراب بيد النخبه الحضرمية. أنا أستغرب من الدحابشه أراضيهم محتله بيد عفاش والحوثي ومازالوا يفكرون في ثروات الجنوبيين ورسوم حماية ونهب وسلب من الاراضي الجنوبية. حتى منفذ الوديعة عائداته تذهب الى مأرب. أن الأوان الى طرد قوات الدحابشه العسكريه من الوادي فقد طفح الكيل ولو أستداعى ذلك الحرب والدماء في الوادي . لن يخرج الدحابشه من وادي حضرموت إلا بالصميل فهذه اللغة اللتي يفهموها.
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[4] هذا الحلم
الأربعاء 25 أكتوبر 2017
عدني |
هل سيتحقق هذا الحلم ويرحل القرويين من عدن او كلما ذهب اي ناشط او سياسي حضرموت من اجل ان يحصى بشعبية في اهم محافظة في اليمن والجنوب خاصه يردد كل محافظه ستحكم نفسها لان هذا الحد الأدنى من طموحات الحضارم الذين يتمنون اعادة دولة حضرموت والاستفراد بالثروات في المحافظه وعدن بيحمه أهاليها او عدن سبيل للقرو بحجة ان اَهلها هنود وصومال ودحابشه تبا لكم أيها العنصريين
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