صورة من اللقاء يوم الاربعاء -عدن الغد

قال اللواء عيدروس الزبيدي وهو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ان قوات النخبة الحضرمية ستيسطر على وادي حضرموت خلال الفترة القادمة مؤكدا دعم المجلس الانتقالي الجنوبي لهذه العملية .

واكد الزبيدي خلال لقاء مع منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية يوم الاربعاء دعم المجلس الانتقالي لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع .

وتابع قائلا :" باركنا خطوة تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع ومازلنا نبارك وسنحافظ عليه كما حافظنا على حدقات اعيننا، وجنوب بدون حضرموت ليس جنوب، نحن أقوياء في الجنوب بحضرموت التاريخ والحضارة، فلا يستطيع أي احد تجاهل حضرموت اياً كان .

واكد الزبيدي ان التوجه القادم جنوبا هو دولة فيدرالية تحكم فيه كل محافظة نفسها .

وشدد على ضرورة دعم قوات النخبة في اي مهام قتالية جديدة .

*من عبدالجبار باجبير

المزيد في أخبار وتقارير قيادي بالحراك الجنوبي يصف زيارة اللواء الزُبيدي الى شبوة بالتاريخية وصف قيادي في الحراك الجنوبي زيارة رئيس المجلس الانتقالي وعدد من اعضاء المجلس الى محافظة شبوة بالتاريخية. وادلى القيادي في الحراك الجنوبي بمحافظة شبوة عمرعاطف يسلم نبذة عن الشهيد صدام القطيبي اسم الشهيد: صدام حسين حيدره معوضه القطيبي مواليد:3/11/م1992 اكمل صدام دراسته المتوسطة في مديرية ردفان. شارك الشهيد في الدفاع عن الجنوب ضد غزو الزبيدي : النخبة ستبسط سيطرتها على وادي حضرموت وسندعم ذلك والجنوب دولة (فيدرالية) قال اللواء عيدروس الزبيدي وهو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ان قوات النخبة الحضرمية ستيسطر على وادي حضرموت خلال الفترة القادمة مؤكدا دعم المجلس الانتقالي الجنوبي

تعليقات القراء









