لقاء مجتمعي للمجلس الانتقالي بالمكلا والبحسني يتخلّف

صورة من اللقاء يوم الاربعاء -عدن الغد

عقدت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الاربعاء لقاءا مجتمعيا بنشطاء وشخصيات اجتماعية من حضرموت بمدينة المكلا عاصمة المحافظة .

وفي اللقاء الذي عقد باحدى القاعات العامة وعقد بغياب محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني القيت عدد من الكلمات لقيادات في المجلس التي استعرضت نشاطها وتوجهها السياسي للفترة المقبلة .

وشددت قيادات المجلس على استمرار نشاطه السياسي بزخم اكبر .

والقيت في اللقاء عدد من الكلمات بينها كلمة لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي وعدد أخر من القيادات.

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