لقاء مجتمعي للمجلس الانتقالي بالمكلا والبحسني يتخلّف
صورة من اللقاء يوم الاربعاء -عدن الغد
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 11:06 صباحاً
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
عقدت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الاربعاء لقاءا مجتمعيا بنشطاء وشخصيات اجتماعية من حضرموت بمدينة المكلا عاصمة المحافظة .
وفي اللقاء الذي عقد باحدى القاعات العامة وعقد بغياب محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني القيت عدد من الكلمات لقيادات في المجلس التي استعرضت نشاطها وتوجهها السياسي للفترة المقبلة .
وشددت قيادات المجلس على استمرار نشاطه السياسي بزخم اكبر .
والقيت في اللقاء عدد من الكلمات بينها كلمة لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي وعدد أخر من القيادات.
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