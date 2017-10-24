قال الشيخ القبلي البارز بمحافظة شبوة علي الجساري لسودي ان المجلس الانتقالي لم يطرح في قوائمه مدينة عزان وتجاهل ابنائها.

وقال الجساري في تصريح خاص لــ"عدن الغد" ان الواهمون اعتقدوا بان مدينة عزان ستكون مجرد اداه او محطة عبور يستخدمها دميات السياسه من اجل الظهور وتسويق مشاريعهم متناسيين في الوقت ذاته بان عزان وابنائها قد شدت عن الطود وذلك من خلال مامر بها من ظلم ممنهج مورس ضدها واليوم تحاول بعض الاطراف التي لاتنتمي لها ان تعيدها الى عهد المناكفات والتعصبات مستائين من التعافي الذي يحصل للمدينة.

واضاف الجساري: وعلاوة على هذا فاننا نؤكد ان شيوخ وشخصيات وقيادات منطقة الواحدي يراقبون المستجدات واخرها التدشين لما سمي فرع المجلس الانتقالي هذا المجلس الذي لم يطرح في قوائمه مدينة عزان او ابنائها بل تجاهلهم واستقدم ممثليين ليس لهم حضور ولايمتلكون غير التلون .

واوضح الجساري ان الغرباء يحاولون ادخال الفتنه بين قوات النخبة وشخصيات وقيادات مناطق الواحدي الرافضين للاستهتار الذي حصل من تدشين مجلس لم يحترم عزان وابنائها .

واختتم الجساري تصريحه بالقول: الاحتقان قد بلغ ذروته امام هذه الاطراف وسنتمكن من الرد المناسب عليهم في الوقت المناسب فمن اتاء يريد ان يسرق بطولات مدينة عزان او تضحيات بلاد الواحدي فهو واهم.

المزيد في أخبار وتقارير شيخ قبلي بشبوة: المجلس الانتقالي لم يطرح في قوائمه مدينة عزان وتجاهل (ابنائها) قال الشيخ القبلي البارز بمحافظة شبوة علي الجساري لسودي ان المجلس الانتقالي لم يطرح في قوائمه مدينة عزان وتجاهل ابنائها. وقال الجساري في تصريح خاص لــ"عدن الغد" علي جار الله :على بن بريك الاعتذار لأبين واهلها قال الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي علي جار الله انه يتوجب على عضو المجلس الانتقالي الجنوبي احمد بن بريك ان يعتذر لمحافظة ابين وابنائها بعد اتهامه لابنائها الاتحاد الأوربي يعلن تخصيص 150 مليون يورو لليمن اعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن اوغستو بيكالي عن تخصيص الاتحاد 150 مليون يورو لليمن للثلاث السنوات القادمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشاريع