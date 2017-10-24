أفراد شرطة الدوريات وأمن الطرق فرع لحج يشكون خصميات من مرتبهم

شكا أفراد شرطة الدوريات وأمن الطرق(النجدة) فرع لحج خصم مبلغ مالي وقدره عشرة آلاف ريال على كل فرد .

وأفاد أفراد في شرطة الدوريات وأمن الطرق فرع لحج بأن البعض منهم رفضوا استلام مرتباتهم وذلك احتجاجا على الخصومات الغير قانونية والتي تعد عملا غير نظاميا ، مهددين في الوقت نفسه برفع شكوى بهذا الشأن إلى محافظة محافظة لحج د ناصر الخبجي للنظر في الأمر .

وأضاف الأفراد أن لجان الصرف فسرت لهم ذلك الإجراء بأنه سيتم من خلاله شراء أسلحة للأفراد حتى يتمكنوا من أخذ خدماتهم ومهامهم الأمنية بها، وهو الأمر الذي يدعو للغرابة ، متسائلين إن كانوا يعملون لدى دولة أو أنهم يعملون لدى شركات خاصة ، لأن مثل هذه الإجراءات لاتقوم بها إلا بعض الشركات الخاصة.

تأتي هذه الإجراءات المخالفة للقانون في وقت لم يتسلم فيه جميع منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية رواتبهم طيلة الستة الأشهر الماضية ،لتأتي مثل هذه الأعمال لتزيد معاناة منتسبي شرطة الدوريات وأمن الطرق بفرع لحج.

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