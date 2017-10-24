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فيديو : تصريحات مسيئة لبن بريك يتهم فيها ابناء ابين بالإرهاب تثير حالة من (الاستياء)

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 08:32 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

اثارت تصريحات مصورة لعضو المجلس الانتقالي الجنوبي احمد بن بريك واتهم فيها ابناء ابين بانهم يمارسون الارهاب حالة من الجدل السياسية .

وكان "بن بريك" يتحدث خلال فعالية مسائية بعدن قبل عدة ايام حينما قال انه يملك معلومات مؤكدة عن وجود مخطط لتنفيذ الاغتيالات .

واتهم "بن بريك" ابناء ابين بالوقوف خلف عمليات الاغتيالات هذه لكنه عاد وقال انه يتم استغلالهم لتنفيذ اعمال ارهابية بشعة .

وقال بن بريك ان ابناء ابين سيندمون على ذلك.

واثار هذا التصريح حالة من الغضب الشديد في صفوف قطاع واسع من ابناء محافظة ابين والذين قالوا انها مسيئة لهم  وتجني واضح على هذه المحافظة وابنائها .

ورد الكاتب نبيل عبدالله على تصريحات بن بريك بالقول :" اليوم نتفاجى بحديثك الذي لا ينم عن حرص ومسؤولية ولا ينم حتى عن اخلاق ووطنية .

عندما تتحدث عن مخطط استهداف الجنوب والاغتيالات كنا نأمل ان توجه حديثك نحو اعداء الجنوب لا ان تشير لأبين .

مالذي جعلك تذهب نحو ابين وانت تتحدث عن مخطط استهداف الجنوب هل يعود هذا لنظرة سوداوية تجاه أبين ؟

عندما تتحدث عن استغلال ابناء ابين في اعمال ارهابية سيندمون عليها انت هنا تسير عكس التيار فلا تجعل خلافك السياسي مع هادي يجرك لاستهداف محافظة لن يقوم للجنوب قائمة دونها وعليك ان تعلم هذا جيداً .

ابناء ابين هم ضحية الارهاب وهم من قاومه دون تحالف دولي وهزموا قوى الارهاب التي تنتقم من ابين لأنها وهج الثورة وموطن الفكر والعمل السياسي وانت تعرف ذلك جيداً .

ابناء ابين الذين تستخف بهم وانه سيتم استغلالهم عليك ان تعلم ان فيهم من هو اكثر منك علم وحكمة فلا تزدري احد فكما اجمع العالم المتحضر ان لا للارهاب دين فكذلك لا منطقة له .

لا انت حضرموت ولا هادي أبين فقد معتركك السياسي بثقه وشجاعه فالفاشل فقط من يتجه مناطقياً .

انا كواحد من الكثير من ابناء أبين الداعمين للمجلس الانتقالي نشعر ان حديثك هزيمة لنا ليس حديثك فقط بل عمل ونشاط المجلس وتهميشه لأبين .

ابين ياسيادة اللواء كبيرة جداً والمعترك السياسي فيها كبير جداً ولا يحتاج لهطرقاتك هذه .

لماذا توجهت لأبين لتقول نعاملكم سواء وننظر لكم كابناء لنا وضحية استغلال وووو هل تقر في قرارة نفسك ان ابين ليس مع المجلس الانتقالي ؟ ان كان ذلك صدقني سيفشل المجلس مهما تلقى من دعم .

حديثك هذا لا يصب في صالح المجلس ولا بحديثك هذا تعالج المشكلة ان وجدت واقصد هنا مشكلة الاختلاف وهو وارد لا الشيطنة التي تلمح لها .

الخلاف السياسي يحتاج لعقلية وعمل سياسي يقرب لا ينفر اما حديثك الاجوف لا صله له بالمعترك السياسي ولن ينتج الا الفشل بل يجعلنا نقف مع انفسنا ونسأل هل ما بدر منك القليل وما تخفي الصدور اعظم ؟

وعلق الناشط في الحراك الجنوبي الخضر الوليدي على تصريحات بن بريك بالقول :" ابين كابوس الحالمين الواهمين من مراهقي السياسة .

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يتم استغلال ابناء ابين لـــ اغراض ارهابية بشعة سوف يندمون عليها ..

احمد سعيد بن بريك ...

هناك مثال نرددة يقولون فيه . ان لم تستحي من الجمل استحي من خطامة .

وابين كانت في الساحة التي تتحدث فيها .

ابناء ابين ليسوا بشكل الذي تصورة انت ولا غيرك .

ابناء ابين عانوا من الارهاب اكثر من غيرهم .

دمرت المدن والقرى فيها وقتل الارهاب ابنائها .

ان كان هناك من ابناء ابين ارهابين ونعترف بذلك ولا ننكر كـــ غيرنا هل يستطيع الاخرين ان يتحدثوا عن ابناء محافظاتهم ...!!

من اعتقلوا في الريان حين كنت محافظآ يابن بريك لـــ حضرموت ليسوا ابناء ابين ..

ينكر الاخرين وجود ارهابيين من ابنائهم خوفآ ان ينظر لهم العالم والمخدوعين فيهم كــ ارهابيين وستضيع هيبتهم و وطنيتهم ..

ماهذه الوطنية الزائفة التي ترفض الحديث عن الارهابيين في المحافظات الاخرى .

العمليات الانتحارية كم عدد ابناء ابين مقارنة بغيرهم ..!

ماذا يعرف بن بريك عن ابين ...

كنت اعتقد فيك اعتقاد بلغ ان اراك من اهم رجال الدولة لمعرفتك بواقع الارض .. طلعت تردد الحديث من اجل الحديث فقط .

تم سجن الكثير من ابناء ابين في عدن بتهمتة الارهاب كذبآ وزرآ ..

هل تريد مثالآ ... من يعتقل . عادل الحسني بتهمة الارهاب وماذا يريد ان يخفي بــ اعتقالة..!!

ليست ابين من تقتل العسكريين وشيوخ المساجد يـــ سعادة المحافظ السابق .

لم تهرب ابين من الجبهات بل شارك ابنائها الى جوار الجنوبيين ..

لم يزايد الابينيون بدماء الشهداء منهم ولم يصنعوا بطولات كاذبة لشهدائم .

ماذا تفعل ابين وكل من لدية تصفية حساب مع سياسيها وجه سهام الاتهام الى كافة ابنائها .

لن تكون ابين غير ابين اما جنوب او يمن اتحادي ولن يكون احد المشروعين الا برجالها ومادون ذلك فـــ اهلآ بمصراتة واخواتها .

السياسي الحقيقي في المشروعين من يكسب ابناء ابين الى جواره لا ان يصنفهم حسب توجهه السياسي .

ان كانت بوظبي تختلف مع هادي فل تختلف معة بعيدآ عن ابين فــ هو رئيس لكل اليمن .

ان كان الانتقالي عبر بن بريك يعلن الخلاف مع هادي فل يكن بعيدآ عن ابناء ابين .

ستظل ابين بــ اهلها ولن يقرر مصير توجهها السياسي غيرهم .

اختلفوا مع من تريدون من سياسي ابين ونصيحة لوجة الله لا تستعدون مواطنيها .

لا تدفعوا ابين الى العودة الى صنعاء ,, شرعية او انقلابية لكي لا تحصدون المر .

 

 

 


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تعليقات القراء
284136
[1] بن بريك رجل دولة
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
الحامد | حضرموت
يا عدن الغد ما هو الغرض من نشر هذا الكلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

284136
[2] هذا ماكنا نخشاه
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
ابوحسين السقاف | ابين الودر
نحن نعلم الموامره التي تحاك ضد ابنا ابين ونريد ان يعرف ابنا ابين ان التصالحوالتسامح مجرد كذب

284136
[3] بن بريك بطل لن يتكررمثله
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
ام محمد | قطر
ابين تغرد خارج سرب الجنوب والجنوب سبع محافظات ابين محافظة لا تطلع ولا تنزل

284136
[4] الرجل قال ابين وكل الجنوب
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
جنوبي | عدن
اولا المقطع من فعاليات ١٤ اكتوبر ثانيا هو قال ابين والجنوب عامة انتم ابناينا . على كل حال نحن في امس الحاجة الى اللحمة وعدم تضخيم بعض الهفوات ولسنا معها لكن ترفعو

284136
[5] صحنا من بولها وذرقت
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
ahmed | Aden
ما نقول الا علية العوض هذونا الي كنا نحسبهم رجال طلعو سكارى وسرق ينفذون اجندات خفية

284136
[6] عندما تنكر المرض فانك لن تعالجة
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
بوحسين | حضرموت
اذا لم توجد الحاضنة الشعبية للفكر المتطرف فلن يستطيع الارهاب التمكن من اي منطقة ، ويجب ان لا ننكر ان خراب ابين تم على يد ابنائها في المقام الاول، ذلك الفكر المتطرف الذي زرعة المدعو (طارق الفضلي ومعه الافغان العرب) بين ابناء ابين منذ عام 94 وبدعم قوى الاحتلال الشمالي، دائما الخراب لن يدخل مدينة الا اذا وجد له عكاز يتوكأ عليه بالداخل، ويأتي هذا الخبر الان للنيل من القائد بن بريك لانه دخل حضرموت فاتحا باذن الله

284136
[7] اجتزاء المقطع
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
جنوبي | عدن
ان اجتزاء المقطع واظهارة بهذة الصورة امر مريب ؟ ما الهدف من هكذا تلفيق يفترض بنا كجنوبيين ان نكون لحمة واحد ولا ننظر لاخطاء بعضنا وكذا الاعلام الجنوبي يفترض ان لايكبر بعض الامور ويركز على الايجابيات نحن في مرحلة حساسة

284136
[8] بن بريك البطل
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
الجعدي | الجنوب
اذا كان من تم القبظ عليهم بأعمال ارهابيه من تفجيرات واغتيالات في الجنوب كله هم جمه او الاغلبيه من ابين، فان هناك مشكله بهذه المحافظة التي لم ترى الأمن والامان منذ عقود. كلام ابن بريك صحيح. يتم استغلال ابنا ابين من قبل الأحمر صهر الإرهابي الفضلي، احد اكبر المشائخ في ابين. اريد لمن ينتقد أبن يريك يأن يعطيني اسم قائد واحد مدافع لحرية الجنوب وداعم للمجلس الانتقالي...للأسلاف انه لا يوجد احد. هذه المحافظة هي احد العوائق الكبرى في طريق استقلال الجنوب



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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