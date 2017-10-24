الرئيس هادي يستقبل المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح الْيَوْمَ المدير التنفيذي للمعهد الاوروبي للسلام مارتن جريفتس ونائبه مارك اوتي.



جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع في اليمن وامكانية السلام وآفاقه الممكنة وجهود المعهد المتصلة بالسلام.



ولفت رئيس الجمهورية الى واقع اليمن وما شهدة من تحولات وتحديات منذ العام 2011 وعملية التوافق الوطني ومخرجات الحوار الوطني وصياغة مسودة الدستور وانقلاب تحالف الحوثي وصالح عليها.



وتطرق الى الوضع الإنساني والاقتصادي الراهن ونهب مقدرات البلد واحتياطات البنك المركزي من قبل الانقلابيين بهدف تمويل حروبهم ضد اليمنيين قبل ان تقر الشرعية نقله الى العاصمة المؤقتة عدن.



وقال "لقد دمر الانقلابيين البلد وبناها التحتية وحصار المدن وقتل المدنيين العزل وتشريد الأطفال والنساء من اجل السلطة ونقل التجربة الايرانية في مأساة انسانيه بحق الشعب اليمني الذي عانى ويعاني الكثير من تداعيات الانقلاب على توافق الشعب اليمني".



واشاد فخامة الرئيس بجهود المعهد الاوروبي للسلام وما استمع اليه من تصورات ناضجه لتشخيص الواقع في اليمن وما أل اليه اوضاع الشعب اليمني جراء تداعيات انقلاب الحوثي وصالح .



من جانبه عبر المدير التنفيذي للمعهد الاوروبي للسلام عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور وتبادل الأفكار الرامية الى تحقيق السلام لليمنيين والمبني على المرجعيات الثلاث.



وأكد في هذا الصدد على قناعتهم التامة بأن تطبيق القرار الاممي 2216 هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والوصول الى الحل في اليمن.. مشيرا الى أن المؤشرات تؤكد انه بدون تنفيذ تلك القرارات وعودة الحكومة الشرعية الى العاصمة صنعاء لن تحقق اليمن أمنها واستقرارها المنشود وهذا الاستنتاج يستطيع قراءاته كل مهتم بالشأن اليمني واتيحت له فرصة زيارة اليمن ولقاءه لمختلف الأطراف والوقوف على الواقع كما هو.



كما تطرق اللقاء الى عددا من المواضيع والأفكار إلهامه المتصلة بالسلام ومستقبل اليمن المأمول .



حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وكبير مستشاري المعهد الاوروبي للسلام في الشرق الأوسط وافريقياء شارلز أندرو مارشال.

المزيد في أخبار وتقارير أفراد شرطة الدوريات وأمن الطرق فرع لحج يشكون خصميات من مرتبهم شكا أفراد شرطة الدوريات وأمن الطرق(النجدة) فرع لحج خصم مبلغ مالي وقدره عشرة آلاف ريال على كل فرد . وأفاد أفراد في شرطة الدوريات وأمن الطرق فرع لحج بأن البعض منهم فيديو : تصريحات مسيئة لبن بريك يتهم فيها ابناء ابين بالإرهاب تثير حالة من (الاستياء) اثارت تصريحات مصورة لعضو المجلس الانتقالي الجنوبي احمد بن بريك واتهم فيها ابناء ابين بانهم يمارسون الارهاب حالة من الجدل السياسية . وكان "بن بريك" يتحدث خلال فعالية بن سلمان: السعودية ستعود إلى الإسلام المنفتح أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء أن المملكة "ستعود إلى ما كانت عليه من الإسلام الوسطي والمعتدل والمنفتح"، مشيرا إلى أن القيادة الجديدة تعمل