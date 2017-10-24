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أخبار وتقارير

باصريح يبحث افاق التعاون الطبي بين اليمن والهند وسلطنة عمان

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 04:30 مساءً
(عدن الغد) خاص:

التقى الأستاذ الدكتور رفعت سالم باصريح - الملحق الطبي بالهند بوزير الصحة الهندي بولاية مهراشترا (موباي) الدكتورديباك ساوانت.

وفي مستهل اللقاء الذي عقد في مقر الحكومة في مومباي بمناسبة احتفالات بلادنا بذكرى ثورة اكتوبر الخالدة، نوقشت العديد من القضايا الصحية ذات العلاقة.

ونقل باصريح تحيات معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم، لنظيره الهندي بالولاية، وشكره على كل ما تقدمه الحكومة الهندية ممثلة بوزارة الصحة للمرضى اليمنيين من تسهيلات للمرضى للحد من الصعوبات التي تواجههم من إصدار الفيز العلاجية والنقل وتكاليف العلاج الباهظة.

وقدم باصريح شرحاً مفصلاً لما تقوم به إدارة الملحقية الطبية في مومباي من جهود لمتابعة علاج المرضى، طوال الحرب، متطرقا للخطط والبرامج المستقبلية التي تعتزم الملحقية الطبية القيام بها خلال العام المقبل.

وفي نهاية اللقاء زود باصريح معالي وزير الصحة الهندي ببيانات عن الوضع الصحي الحالي للمرضى اليمنيين الذين يطلبون العلاج بالهند، وخاصة جرحى الجيش الوطني والمقاومة وكذا الاحتياجات في مجال إعادة التأهيل خاصة والمعدات الطبية المطلوبة والمستلزمات والأدوية، خاصة ما يتعلق بالكارثة التي تعيشها اليمن من انتشار جائحة الكوليرا.

واتفق الطرفان على ضرورة قيام وفد من وزارة الصحة اليمنية بزيارة الهند والجلوس مع نظرائهم الهنود، للتباحث في هذه الملفات.

وثمن معالي الوزير الدكتور ديباك دور الملحقية الصحية اليمنية بالهند لما تقدمه من خدمات إنسانية في مختلف المجالات الطبية.

كما قام باصريح بزيارة القنصلية العمانية والتقى بالملحق الطبي العماني الدكتور عبدالله بن سلمان الشكيلي، وناقش معه سبل تعزيز التعاون بين الدولتيين الجارتيين اليمن وعمان على كافة المستويات الصحية، وأكد باصريح والشكيلي على أهمية التنسيق بين الملحقيتين الصحيتين وتطوير العلاقات البينية للتخفيف من معاناة المرضى اليمنيين.

وفي ختام نشاطه الميداني زار باصريح عدد من المستشفيات بمدينة مومباي للاطمئنان على المرضى اليمنيين النازلين فيها، ناقلاً تحيات وأمنيات الوزير باعوم لهم بموفور الصحة والعافية والعودة الحميدة للوطن، وأشاد المرضى بجهود الدكتور باصريح، وتمنوا عليه شكرهم للوزير باعوم على اهتمامهم بمتابعة أوضاع في مراحل العلاج بالخارج، منهنيئن فخامه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ودولة رئيس  الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، والشعب اليمني العظيم، بمناسبة حلول ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة.

الجدير بالذكر بإن الملحقية الطبية في مومباي ومنذ تولي الاستاذ الدكتور باصريح، إدارتها في  2016، وضعت خطة تشمل النزولات الميدانية على المستشفيات وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي وزارة الصحة في الهند وأشهر الأطباء والجراحين والاختصاصيين في مومباي، لبحث سبل ضمان نوعية الخدمات الطبية والاستشارية للمرضى اليمنيين والعسكريين خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن.


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تعليقات القراء
284097
[1] اللهم نطلبك الشفاء لجرحانا ومرضانا
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
بوسالم | باتيس
اللهم اشفي الجرحى والمرضى ويسر امرهم ياالله وبالتوفيق والنجاح للدكتور في مهمته



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