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الافراج عن لاعب نادي حسان والمنتخبات الوطنية علاء بلعيدي

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 03:15 مساءً
أبين (عدن الغد) خاص:

افرج صباح يوم الثلاثاء عن الكابتن / علاء احمد سعيد البلعيدي لاعب نادي حسان الرياضي ولاعب المنتخبات الوطنية بعد ان تم اعتقاله قبل أكثر من سنة .

وقال مقربون من اللاعب علاء البلعيدي لـ"عدن الغد" إنه تم الإفراج عن علاء بعد أن تم حجزه بحجة الإرهاب، وتم حجزه لأكثر من سنة دون أن يتم إجراء أي تحقيق معه.

وأشاروا إلى أن مناشدات أهل الكابتن /علاء احمد سعيد البلعيدي، وإدارة نادي حسان الرياضي ومحبيه التي طالبت بالإفراج عن الكابتن علاء، الذي يمتاز بأخلاق عالية ويحظى بشعبية كبيرة في اوساط الشباب والرياضيين والمجتمع بشكل عام، قد اثمرت وتم الإفراج عنه.

وتم استقبال الكابتن /علاء احمد سعيد البلعيدي وسط حضور جماهيري كبير وسط افراح اهله ومحبيه في عاصمة المحافظة زنجبار.

وفي سياق الخبر .. رفعت ادارة نادي حسان اسما آيات التهاني  بمناسبة الافراج على لاعبها، شاكرة كل من شارك وبذل الغالي والنفيس في سبيل الافراج على الكابتن علاء بلعيدي.

 

*من نبيل ماطر


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