إعلامي جنوبي: اي مشروع لا يستند الى احتواء كافة المحافظات الجنوبية لن يكتب له النجاح

قال الإعلامي الجنوبي سامي الحروبي إن أي مشروع لا يستند الى احتواء كافة المحافظات الجنوبية وبتقسيم عادل لن يكتب له النجاح.

وقال الحروبي في تصريح لـ(عدن الغد) بأنه تردد كثيرا في الكتابة عن المجلس الانتقالي وعن انجازاته واخفاقاته ولكن بعدما رأيت التهميش لابين اردت ان اوضح لكم إن أي مشروع لا يستند الى احتواء كافة المحافظات الجنوبية وبتقسيم عادل لن يكتب له النجاح.

واضاف الحروبي "ان تتعمد تهميش ابين بموقعها ومكانتها السياسية فهذه مصيبة بحد ذاتها والمصيبة الاخرى والاعظم ان تأتي بأناس ليس لهم اي ثقل سياسي في أبين وتسند اليهم مهمة التصعيد في أبين وانت على دراية تامة بانهم لايستطيعوا ان يحركوا ساكنا".

وأردف "الحرب على أبين من كل الاتجاهات تهميش واقصاء ومحاولة تجاهل كل قياداتها من الحراك الجنوبي والمناضلين الشرفاء الذين كانت كل الساحات تشهد لهم من المهرة الى باب المندب" مضيفا، "واقول واكرر مره اخرى بدون ابين انتم خاسرون".

وتابع الحروبي "كلنا نتمنى عودة الجنوب ولكن ليس بهذه الطريقة الاقصائية.. افتحوا باب حوار وقوموا بترتيب بيتكم الداخلي اذا اردتم النجاح".

واختتم الحروبي قائلا: "سيأتي من يقول لي انتم تناصرون الشرعية واقول له انا لا انتمي لاي طرف ولست محسوب على الشرعية او المجلس الانتقالي وافضل ان اكون محايد لانني ارى كلها مكايدات سياسية ليس لنا فيها ناقة ولا جمل وفي الايام القادمة ستتضح الرؤية امامكم، وستصدمون بواقع مغاير تماما خارج حساب الشرعية والانتقالي".

المزيد في أخبار وتقارير بن دغر يلتقي مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والاغاثية استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثية وحالة الطوارئ للأمم المتحدة مارك لوكوك، بالعاصمة المؤقتة باصريح يبحث افاق التعاون الطبي بين اليمن والهند وسلطنة عمان التقى الأستاذ الدكتور رفعت سالم باصريح - الملحق الطبي بالهند بوزير الصحة الهندي بولاية مهراشترا (موباي) الدكتورديباك ساوانت. وفي مستهل اللقاء الذي عقد في مقر المشوشي يكشف لـ(عدن الغد) تفاصيل محاولة اغتياله كشف القيادي بالحزام الأمني نبيل المشوشي تفاصيل حادثة تعرضه لمحاولة اغتيال بالعاصمة عدن. وقال نبيل المشوشي بتصريح خاص لـ(عدن الغد) أنه تعرض ظهر اليوم الثلاثاء

تعليقات القراء



