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إعلامي جنوبي: اي مشروع لا يستند الى احتواء كافة المحافظات الجنوبية لن يكتب له النجاح

سامي الحروبي
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 02:28 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال الإعلامي الجنوبي سامي الحروبي إن أي مشروع لا يستند الى احتواء كافة المحافظات الجنوبية وبتقسيم عادل لن يكتب له النجاح.

وقال الحروبي في تصريح لـ(عدن الغد) بأنه تردد كثيرا في الكتابة عن المجلس الانتقالي وعن انجازاته واخفاقاته ولكن بعدما رأيت التهميش لابين اردت ان اوضح لكم إن أي مشروع لا يستند الى احتواء كافة المحافظات الجنوبية وبتقسيم عادل لن يكتب له النجاح.

واضاف الحروبي "ان تتعمد تهميش ابين بموقعها ومكانتها السياسية فهذه مصيبة بحد ذاتها والمصيبة الاخرى والاعظم ان تأتي بأناس ليس لهم اي ثقل سياسي في أبين وتسند اليهم مهمة التصعيد في أبين وانت على دراية تامة بانهم لايستطيعوا ان يحركوا ساكنا".

وأردف "الحرب على أبين من كل الاتجاهات تهميش واقصاء ومحاولة تجاهل كل قياداتها من الحراك الجنوبي والمناضلين الشرفاء الذين كانت كل الساحات تشهد لهم من المهرة الى باب المندب" مضيفا، "واقول واكرر مره اخرى بدون ابين انتم خاسرون".

وتابع الحروبي "كلنا نتمنى عودة الجنوب ولكن ليس بهذه الطريقة الاقصائية.. افتحوا باب حوار وقوموا بترتيب بيتكم الداخلي اذا اردتم النجاح".

واختتم الحروبي قائلا: "سيأتي من يقول لي انتم تناصرون الشرعية واقول له انا لا انتمي لاي طرف ولست محسوب على الشرعية او المجلس الانتقالي وافضل ان اكون محايد لانني ارى كلها مكايدات سياسية ليس لنا فيها ناقة ولا جمل وفي الايام القادمة ستتضح الرؤية امامكم، وستصدمون بواقع مغاير تماما خارج حساب الشرعية والانتقالي".


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تعليقات القراء
284078
[1] أبين همشت بسبب نخبها السياسية التي استاثرت بصحه الأسد منذ الاستقلال برغم صغر حجمها واسهاماتها الاقتصادية
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
للأمانه والإنصاف | الجنوب
لن تحصل أبين المستقبل من الشماليين على أكثر من 10% مما ستحصل عليه من الجنوبيين لامساحه أبين ستوهلها ولا سكانها ولا مواردها الاقتصادية كما أن الشمال لن يسمح من جديد باستغلال بعض الجنوبيين للمزايده على الوحده لأجل مناصب شخصيه والأحداث الأخيرة الا نتيجة وقوعهم في هذا الخطأ.. المعادلة هي الأرض والسكان والمساهمة الاقتصادية في تكامل... أبين حكمت الجنوب فجلبت له حربين وحكمت اليمن ابادته تقريبا.. لكن أهالي أبين واقعين فريسة لطموحات سياسييها يستدعوهم عبر إذكاء النعره المناطقيه فيهم من أجل أن يصعدوا على اكتافهم.. على ناصر حكم الجنوب 20 سنه هادي حكم اليمن 5 سنوات هذا غير السفراء والوزراء اما أوضاع الأهالي تعتبر من أكثر محافظات الجنوب مزريه لهذا نقول استغلوا الأهالي من أجل طموحات نخبهم .. ليس كرها لاسمح الله في أهل أبين وإنما لتغير الظروف هادي سيكون آخر مسؤول كبير في هذه البلاد ولن يظهر آخر من أبين قبل انقضاء 100سنه



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