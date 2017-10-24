المخلافي: أسلحة إيرانية ثقيلة وصلت إلى الحوثيين مؤخرا
عدن (عدن الغد) خاص:
كشف وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، عبد الملك المخلافي عن وصول أسلحة إيرانية ثقيلة إلى الحوثيين، مؤكدًا في الوقت نفسه أنهم “يرفضون التواصل مع المبعوث الأممي لبلاده إسماعيل ولد الشيخ”، الذي يسعى في جولة جديدة لإحياء السلام في البلاد.
وقال خلال لقائه سفراء الدول الـ18، الراعية لعملية السلام في اليمن: إن “الحكومة الشرعية تملك معلومات مؤكدة بوصول أسلحة إيرانية جديدة، إلى الميليشيا الحوثية ومنها صواريخ وطائرات بدون طيار، وإن الميليشيا استخدمت صواريخ إيرانية في ضرب اليمنيين والأراضي السعودية”.
وأشار إلى أن “الانقلابيين الحوثيين يرفضون التواصل مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وقطعوا أي مشاورات معه”، مضيفًا أن “الأوضاع في اليمن لن تستقر، طالما تستمر إيران بدعمها للميليشيات الحوثية بالسلاح”.
وجدد تأكيده على أن يد الحكومة اليمنية الشرعية ممدودة إلى السلام، وتدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، طالما ستحقق السلام الحقيقي وتستعيد الدولة ومؤسساتها، ونريد أن نصل إلى سلام على أساس المرجعيات الثلاث”.
وعبّر وزير الخارجية اليمني عن أسفه لركود العملية السياسية، من بعد مشاورات الكويت، التي شاركت فيها الحكومة لمدة 115 يومًا، بحضور الكثير من سفراء الدول الراعية للسلام، وقال إن ” الأمل كان معقودًا بأن ينتج عن مشاورات الكويت نهاية لمأساة الشعب اليمني”.
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