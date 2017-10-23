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حمود المخلافي يدعو ابناء تعز للإنسحاب من جبهات الشرعية بمأرب

الاثنين 23 أكتوبر 2017 10:37 مساءً
تركيا((عدن الغد) خاص:

دعا الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة بتعز الآلاف من منتسبي الجيش الوطني من أبناء الجند "تعز وإب" للإنسحاب من جبهات مأرب والجوف ونهم وميدي وحرض والعودة إلى تعز لوقف جرائم الحوثيين بحق أبناء المحافظة والبدء بمعركة تحرير الاقليم.

 

وقال المخلافي في بيان نشرته وسائل اعلام يمنية يوم الثلاثاء ان كانت تعز هي كلمة السر في القضية وبوابة الحل فالبدار البدار عودوا إلى محافظتكم الماجدة أفرادا، وكتائب لغوث وتحرير محافظة تعز على طريق تحرير كامل التراب اليمني من جميع مشاريع التخريب والارتهان.

 

وأضاف: ”يكفينا الوقت الذي ضاع في مغالطات سمجة وحجج واهية، فتعز اليوم بالنسبة لليمن أجمع هي القضية والمصير“.

 

 

نص البيان:

 

 

"نداء القضية والمصير"

 

إلى جماهير شعبنا اليمني الصابر والمقاوم، إلى جماهير المقاومة والصمود في إقليم الجند العزيز، إلى أبطال ورجال المقاومة اليمنية والجيش الوطني في كل ربوع اليمن الحبيب وإلى رجال وأبطال المقاومة والجيش الوطني من أبناء تعز وإب في الجبهات والمواقع وساحات الفعل المقاوم أينما كنتم وحيثما سطرتم صور ملاحم الكرامة والشرف :

نوجه إليكم بيان الحقيقة المجردة حول واقع محافظة تعز الأبية، تعز الصمود والبطولة، تعز التضحية والعطاء، تعز الحرية والكرامة، تعز الصخرة العظيمة التي تكسرت على حدها مشاريع الانقلاب و المارد العنيد الذي بدد أحلام الانفصال ومشاريع الارتهان والخنوع.

 

نقف اليوم لنعلن للجميع أن تعز تعرضت ولازلت تتعرض لخذلان مبرمج وكيد ممنهج تعاضدت فيه قوى مختلفة بهدف كسر إرادة هذه المحافظة الباسلة والصامدة وتطويعها للتنازل عن المشروع الوطني الكبير والحلم العظيم في دولة اتحادية، مدنية ديمقراطية عادلة، ورغم أنها كانت ولازلت مقبرة المشروع الانقلابي ومحرقة القيادات والجنود التابعة له إلا أن تعاظم الكيد على محافظتنا الغالية وإقليمنا العزيز بلغ حدا مؤسفا ومؤلماً، فقد منعت هذا المحافظة من الحصول على أسباب القوة والسلاح اللازم للانتصار الناجز على الانقلابيين المعتدين فتوقفت عملية التحرير في حدود أبريل 2016م واستمرت قوات المعتدين البغاة في قصف المدينة والأرياف بمختلف الأسلحة ومن مختلف الاتجاهات فسقط المدنيين وكثر الشهداء والجرحى ولم يلقى جرحانا الاهتمام اللازم كما لم ترعى أسر شهداءنا العظام بما يوازي تضحياتهم ونضالهم وحرمت المحافظة من انتظام صرف الرواتب أسوة بغيرها من المحافظات فضلا عن فقدانها لمقومات إعادة الحياة وإحياء الدولة أسوة بغيرها من المحافظات التي ترعاها الشرعية.

 

يا أبناء تعز الأبطال إننا نثمن الجهود التي بذلت مؤخرا من الوفد الحكومي في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وتفعيل إداراتها إلا ان هذا الفعل المقدر لا يعدوا أن يكون بادرة حسن نوايا إن لم تتبعه قرارات تغير واقع المؤامرة والخذلان لتعز وتفتح الباب أمام إقرار وتنفيذ خطة التحرير الشامل واعتماد موازنات التشغيل كاملة غير منقوصة أسوة بما تحصل عليه بقية المحافظات والأقاليم وعليه فإننا نوجه نداء تلبية الواجب وحشد القوى لجميع أبناء تعز المقاومين والعسكريين الذي تقطع بهم الهم الوطني حتى توزعوا على محافظات اليمن كافة فشكلوا العدد الأكبر في قوام مقاومة إقليم سبأ وإقليم تهامة وبالتالي فمحافظتكم تدعوكم اليوم للعودة إلى تعز والالتحام مع إخوانكم رفاق السلاح في خنادق الشرف والكرامة لاستكمال تحرير تعز وإب فمحافتظكم تتعرض لمؤامرة مكشوفة تستهدف في نهاية المطاف وحدة واستقرار الوطن.

 

فإن كانت تعز هي كلمة السر في القضية وبوابة الحل فالبدار البدار عودوا إلى محافظتكم الماجدة أفرادا، وكتائب لغوث وتحرير محافظة تعز على طريق تحرير كامل التراب اليمني من جميع مشاريع التخريب والارتهان، ويكفينا الوقت الذي ضاع في مغالطات سمجة وحجج واهية، فتعز اليوم بالنسبة لليمن أجمع هي القضية والمصير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون.

 

حمود سعيد المخلافي


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تعليقات القراء
284002
[1] ايضا ندعو أبناء الجنوووووب في جبهات القتال للعوده الى أرضهم للدفاع عنها
الاثنين 23 أكتوبر 2017
ام محمد | قطر
الجنوب محتاج لاابنائه للدفاع عن ارضه وااعماره والنهوض بالجنوب الى الحريه والعلم والنور الجنوب العربي الحر بحاجة لأبنائه الأبطال في ميادين القتال في الأراضي اليمنية عودوا للجنوب الجنوب أحق له أن تعودو إليه هو الاولى بكم للدفاع عنه وعاش وطني الحبيب الغالي الحر يارب العالمين عاش الجنوب حر الحريه ثم الحريه ثم الحريه للجنوب ودام بسواعد أبنائه المخلصين

284002
[2] مبروك ياشيخ مخلافى على الكازينو الذي فتحته فى استانبول من اموال دعم التحالف لمقاومه تعز
الاثنين 23 أكتوبر 2017
ما حادا فاضى لاحدا | البلاد البعيده
تعز تعج بالخونه والمرجغين والارهابيين والانتهازيين والمناضلين واللصوص والشرفاء الحوثيين والاخوان المفلسين والدنابيع والمخاليع ومن كل هذا الخليط وبنسب متساويه مالذى يمنع من اخذ تعز مايكفيها من سلاح من اكتاف الحوثيين ان كانوا للقتال رجال ..يخيل للمتابع ان تعز ستبقى على حالها حتى وان سقطت صنعاء

284002
[3] ياحموده ياولدي اشا أقلك الطبول اينهن يابن مسعده !
الاثنين 23 أكتوبر 2017
ام علاء المبعططه | تعيز بس جالسه بعدن
هيييه قدكنتا مرتاح ببلاد الاتراك موجابك لاهنا !! وبعدين الطبول اينهن اشتي منهن لولدي علاء علشان انه يقول سجلنه بالعسكره تبع الفرقة النحاسيه .

284002
[4] طيب يا حمودي فبل ارسال الجيش العرموم
الاثنين 23 أكتوبر 2017
فاعل خير | عدن
نشتي ٢٠ طبل هندي ٥ طبول يباني من هوذلاك الكبار مع ٥ دبروجات ٣ دفوف. وفرسلتين بسباس هرري واذا في كم مزمار برظه حلو وكمان زب ربل من شان توكل كرمان تتسلي به

284002
[5] اح يا كلب فاين حقي من ٣٠٠ مليون سعودي
الاثنين 23 أكتوبر 2017
ام علاء | عدن
كم ناديت وكم جلسة ابيع طبول ودحين ابني علاء يشتي عمليه نقل بتاعه ولا حتى تبرعة بريال الله يقلعك

284002
[6] طبعا أنا قرأت التعليقات وعندي سؤال واحد لعلاء التعزي الحقيقي وهو..
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
اني أسأل هذا الشخص بالله ان يضع تعليقه على ماقاله الاخ ( حمود المخلافي )، فهل يحقق علاء رغبة الآلاف في الجنوب بالتعليق على ماقاله الزعيم المخلافي ؟؟!! ليعبر عن وجهة نظره.. اتمنى ذلك. 000



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