حمود المخلافي يدعو ابناء تعز للإنسحاب من جبهات الشرعية بمأرب

دعا الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة بتعز الآلاف من منتسبي الجيش الوطني من أبناء الجند "تعز وإب" للإنسحاب من جبهات مأرب والجوف ونهم وميدي وحرض والعودة إلى تعز لوقف جرائم الحوثيين بحق أبناء المحافظة والبدء بمعركة تحرير الاقليم.

وقال المخلافي في بيان نشرته وسائل اعلام يمنية يوم الثلاثاء ان كانت تعز هي كلمة السر في القضية وبوابة الحل فالبدار البدار عودوا إلى محافظتكم الماجدة أفرادا، وكتائب لغوث وتحرير محافظة تعز على طريق تحرير كامل التراب اليمني من جميع مشاريع التخريب والارتهان.

وأضاف: ”يكفينا الوقت الذي ضاع في مغالطات سمجة وحجج واهية، فتعز اليوم بالنسبة لليمن أجمع هي القضية والمصير“.

نص البيان:

"نداء القضية والمصير"

إلى جماهير شعبنا اليمني الصابر والمقاوم، إلى جماهير المقاومة والصمود في إقليم الجند العزيز، إلى أبطال ورجال المقاومة اليمنية والجيش الوطني في كل ربوع اليمن الحبيب وإلى رجال وأبطال المقاومة والجيش الوطني من أبناء تعز وإب في الجبهات والمواقع وساحات الفعل المقاوم أينما كنتم وحيثما سطرتم صور ملاحم الكرامة والشرف :

نوجه إليكم بيان الحقيقة المجردة حول واقع محافظة تعز الأبية، تعز الصمود والبطولة، تعز التضحية والعطاء، تعز الحرية والكرامة، تعز الصخرة العظيمة التي تكسرت على حدها مشاريع الانقلاب و المارد العنيد الذي بدد أحلام الانفصال ومشاريع الارتهان والخنوع.

نقف اليوم لنعلن للجميع أن تعز تعرضت ولازلت تتعرض لخذلان مبرمج وكيد ممنهج تعاضدت فيه قوى مختلفة بهدف كسر إرادة هذه المحافظة الباسلة والصامدة وتطويعها للتنازل عن المشروع الوطني الكبير والحلم العظيم في دولة اتحادية، مدنية ديمقراطية عادلة، ورغم أنها كانت ولازلت مقبرة المشروع الانقلابي ومحرقة القيادات والجنود التابعة له إلا أن تعاظم الكيد على محافظتنا الغالية وإقليمنا العزيز بلغ حدا مؤسفا ومؤلماً، فقد منعت هذا المحافظة من الحصول على أسباب القوة والسلاح اللازم للانتصار الناجز على الانقلابيين المعتدين فتوقفت عملية التحرير في حدود أبريل 2016م واستمرت قوات المعتدين البغاة في قصف المدينة والأرياف بمختلف الأسلحة ومن مختلف الاتجاهات فسقط المدنيين وكثر الشهداء والجرحى ولم يلقى جرحانا الاهتمام اللازم كما لم ترعى أسر شهداءنا العظام بما يوازي تضحياتهم ونضالهم وحرمت المحافظة من انتظام صرف الرواتب أسوة بغيرها من المحافظات فضلا عن فقدانها لمقومات إعادة الحياة وإحياء الدولة أسوة بغيرها من المحافظات التي ترعاها الشرعية.

يا أبناء تعز الأبطال إننا نثمن الجهود التي بذلت مؤخرا من الوفد الحكومي في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وتفعيل إداراتها إلا ان هذا الفعل المقدر لا يعدوا أن يكون بادرة حسن نوايا إن لم تتبعه قرارات تغير واقع المؤامرة والخذلان لتعز وتفتح الباب أمام إقرار وتنفيذ خطة التحرير الشامل واعتماد موازنات التشغيل كاملة غير منقوصة أسوة بما تحصل عليه بقية المحافظات والأقاليم وعليه فإننا نوجه نداء تلبية الواجب وحشد القوى لجميع أبناء تعز المقاومين والعسكريين الذي تقطع بهم الهم الوطني حتى توزعوا على محافظات اليمن كافة فشكلوا العدد الأكبر في قوام مقاومة إقليم سبأ وإقليم تهامة وبالتالي فمحافظتكم تدعوكم اليوم للعودة إلى تعز والالتحام مع إخوانكم رفاق السلاح في خنادق الشرف والكرامة لاستكمال تحرير تعز وإب فمحافتظكم تتعرض لمؤامرة مكشوفة تستهدف في نهاية المطاف وحدة واستقرار الوطن.

فإن كانت تعز هي كلمة السر في القضية وبوابة الحل فالبدار البدار عودوا إلى محافظتكم الماجدة أفرادا، وكتائب لغوث وتحرير محافظة تعز على طريق تحرير كامل التراب اليمني من جميع مشاريع التخريب والارتهان، ويكفينا الوقت الذي ضاع في مغالطات سمجة وحجج واهية، فتعز اليوم بالنسبة لليمن أجمع هي القضية والمصير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون.

حمود سعيد المخلافي

المزيد في أخبار وتقارير حمود المخلافي يدعو ابناء تعز للإنسحاب من جبهات الشرعية بمأرب دعا الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة بتعز الآلاف من منتسبي الجيش الوطني من أبناء الجند "تعز وإب" للإنسحاب من جبهات مأرب والجوف ونهم وميدي وحرض عاجل.. صدور قرارين جمهوريين صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٥٢) لسنة 2017 م نصت المادة الأولى منه بإنشاء جامعة في محافظة حضرموت تسمى (جامعة سيئون ).فيما قضت المادة الثانية بان تتمتع الجامعة قيادات من المجلس الانتقالي تصل الى شبوة وصلت مساء يوم الاثنين عدد من قيادات المجلس الانتقالي الى مدينة عزان بمحافظة شبوة . وقالت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" ان موكبا يضم عدد من قيادات المجلس على راسها

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