صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٥٢) لسنة 2017 م نصت المادة الأولى منه بإنشاء جامعة في محافظة حضرموت تسمى (جامعة سيئون ).



فيما قضت المادة الثانية بان تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري في حدود القوانين واللوائح والأنظمة النافذة.



ونصت المادة الثالثة من القرار ان يكون المقر الرئيسي للجامعة مدينه سيئون ويجوز لها إن تنشئ كليات ومراكز علميه في نطاق الجمهورية وفقا الأسس والإجراءات المقررة.



وقضت المادة الرابعة ان تحدد أهداف الجامعة وينظم عملها وفق الأنظمة النافذة والخاصة بشؤون التعليم.



كما قضت المادة الخامسة والأخيرة ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٥٣) لسنة 2017 م قضت المادة الأولي منه بإنشاء هيئة مستشفى سيئون بمحافظة حضرموت- الوادي والصحراء.



ونصت المادة الثانية والأخيرة ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المزيد في أخبار وتقارير حمود المخلافي يدعو ابناء تعز للإنسحاب من جبهات الشرعية بمأرب دعا الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة بتعز الآلاف من منتسبي الجيش الوطني من أبناء الجند "تعز وإب" للإنسحاب من جبهات مأرب والجوف ونهم وميدي وحرض عاجل.. صدور قرارين جمهوريين صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٥٢) لسنة 2017 م نصت المادة الأولى منه بإنشاء جامعة في محافظة حضرموت تسمى (جامعة سيئون ).فيما قضت المادة الثانية بان تتمتع الجامعة قيادات من المجلس الانتقالي تصل الى شبوة وصلت مساء يوم الاثنين عدد من قيادات المجلس الانتقالي الى مدينة عزان بمحافظة شبوة . وقالت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" ان موكبا يضم عدد من قيادات المجلس على راسها