قيادات من المجلس الانتقالي تصل الى شبوة
الاثنين 23 أكتوبر 2017 08:41 مساءً
عزان ((عدن الغد) خاص:
عزان ((عدن الغد) خاص:
وصلت مساء يوم الاثنين عدد من قيادات المجلس الانتقالي الى مدينة عزان بمحافظة شبوة .
وقالت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" ان موكبا يضم عدد من قيادات المجلس على راسها عيدروس الزبيدي وصلت الى مدينة عزان بمحافظة شبوة.
واشارت المصادر الى ان الوفد وصل مدينة عزان حيث من المقرر ان يدشن المجلس فرعه بمحافظة شبوة يوم الثلاثاء .
وضم الوفد عدد من قيادات المجلس بينها احمد لملس واحمد بن بريك وعدنان الكاف.
تعليقات القراء
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[1] بارك الله فيكم جميعا في كل مكان تروحوا فيه انتم الامل للجنوب بكم يرجع لنا وطننا العربي الحر يرجع لنا جنوبنا الغالى مثل اهله الغاليين
الاثنين 23 أكتوبر 2017
ام محمد | قطر
الله يحفظكم ويبارك لكم جهودكم والله ثم والله ثم والله انتم الامل للجنوب بكم يرجع لنا جنوبنا فسيروا على بركة الله ودعوات امهات الشهداء والجرحى والمقهورين واليتامى والمعتقلين والجرحى معاكم ، الله احفظهم وبارك لهم جهودهم لنصره الوطن والمظلومين من ابناء الجنوب العربي بكم يرجع لنا وطننا الغالي بكم يرجع لنا جنوبنا الغالى
283993
[2] سبحان الله قيادات عليا وأهدافه مهمة تتحرك بكل حرية
الاثنين 23 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
سبحان الله قيادات عليا وأهداف مهمة تتحرك بكل حرية والاغتيالات لشيوخ السلفية واليفيعة والعدانية وابناء ابين. قلنا لكم عندنا سؤآل بسيط لماذا لم تطل الاغتيالات ولا ضالعي واحد سواء مدني او عسكري او امني؟ اكيد حاميها حراميها. اصحى يا شعب الجنوب قبل أن تحل كارثة من الكوارث الثورية الضالعية
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