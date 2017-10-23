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القاضي الهتار: لم نأمر بالافراج عن أي أحد ولا صحة لما روجته بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي

الاثنين 23 أكتوبر 2017 08:07 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:


قال رئيس المحكمة العليا وعضو مجلس القضاء الأعلى،القاضي حمود الهتار،" قمنا بتوجيه النيابة العامة بالقيام بمهامها الدستورية والقانونية في الإشراف على السجون والتحقيق والتصرف في قضايا المسجونين،وذلك باحالة من تثبت إدانته بارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً إلى المحاكم المختصة والافراج عن كل من تم حبسه دون مسوغ قانوني.

وأوضح القاضي الهتار،بيان نشره على صفحته بالفيس بوك،ووزع على وسائل الإعلام،"لم نأمر بالافراج عن أحد ولم نطلب رفع ملفات إلينا،كون قضايا المسجونين مازالت بحوزة النيابة والجهات الامنية، ومن تثبت إدانته سيحال ملفه إلى المحكمة الابتدائية، وإذا اصدرت حكمها فللمتضر حق الطعن امام محكمة الاستئناف،واذا اصدرت حكمها فللمتضرر حق الطعن أمام المحكمة العليا.


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تعليقات القراء
283987
[1] ثقال دم برغم انهم يعرفون انهم غير مرحب بهم .
الاثنين 23 أكتوبر 2017
جنوبى جدا | الجنوب الحبوب
ايش قاعد يسوي هذا الغريب فى بلادنا ؟؟ اذهب الى وطنك يا هذا عندما نحتاج سياتيك خطاب رسمى من سكرتاريه المجلس الانتقالى

283987
[2] التتبع والتتبع
الاثنين 23 أكتوبر 2017
جابر | عدن
الهتار لديه ارهابيون ويتبع منظمات ارهابية من قبل اكثر من 20 سنة مضة والان يتبع اجهزة الامن للجمهورية العربية اليمنية وهذه الاجهزة تشترك مع حزب الاصلاح والموتمر بارهابيون محددون لمهام ضد الجنوب ويتبع ارهابيون اخرون تابعون لدول اخرى ارهابيون عالمية مشتركة بهدف واحد ضد الجنوب ودول التحالف العربي وامريكاء وبريطانيا

283987
[3] يا رئيس المحكمة العليا، النيابة لا تحيل (من تثبت إدانته بارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً إلى المحاكم المختصة )
الاثنين 23 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
يا رئيس المحكمة العليا، النيابة لا تحيل (من تثبت إدانته بارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً إلى المحاكم المختصة ). هذا تناقض. المحكمة هي التي تثبت إدانة المتهم وليس النيابة او الشرطة. كان الاولى بك أن تقول ( تحيل الى المحاكم المتهمين الذين تمتلك النيابة ضدهم شهودا وقرائن ودلائل يمكن أن تؤدي الى إدانتهم في محاكمة عادلة). اما المتهمين الاخرين فيجب اطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط ولا ضمانة فالضمانة مثل الإدانة والبراءة تقرها المحاكم وليس النيابة او مدير الأمن العدني الضالعي شلال كما عمل مع الإصلاحيين العدنيين. نذكركم من جديد أن (المتهم برئ حتى تثبت إدانته) في محكمة مش في مكتب من مكاتب النيابة.

283987
[4] قيادات المقاومه الجنوبيه المفرخه حديثا وهم من حرر الجنوب ويدافع عنه الآن بكل بساله .. طيب مله بعدين وكييببف ؟؟
الاثنين 23 أكتوبر 2017
إنتهازي يمني | اليمن
يعيش قائد المقاومه الجنوبيه القاضي حمود الهتار .. يعيش يعيش يعيش. يعيش قائد المقاومه الجنوبيه أحمد عبيد بن دغر .. يعيش يعيش يعيش. يعيش قائد المقاومه الجنوبيه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وأولاده وحزبهم .. يعيش يعيش يعيش. يعيش قائد المقاومه الجنوبيه الزعيم علي عبدالله صالح وأولاده وحاشيته وحزبهم .. يعيش يعيش يعيش. يعيش قائد المقاومه الجنوبيه السيد عبدالملك الحوثي وعصابته .. يعيش يعيش يعيش.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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