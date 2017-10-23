في عرضا عسكري أمني هو الأضخم والاول من نوعه بلحج .. حفل جنوبي أمني لكتائب متخرجة من أمن المحافظة باللواء الخامس

تقرير / سعدان اليافعي

في مشهد أمني وعسكري كبير عاش معه الحاضرين الذين اكتضت بهم منصة الحضور لمشاهدة ابطال الميدان الذي يستعرضوا قوة الامنية وفنونهم القتالية وعروضهم العسكرية .. المكان اللواء الخامس " الرابع دعم وإسناد " الزمان صباح الاحد .. بئر ناصر بمحافظة لحج ..

حيث شهدت ساحة الميدان حدث أمني هو الاول من نوعه منذ ما بعد الغزو في محافظة لحج كاول دفعة امنية تتخرج وترفد المؤسسة الامنية بالمحافظة بعد اشهر من التدريب لمئات الشباب المستجدين في معسكري رأس عباس واللواء الخامس ..

حفل اليوم كان رائع ومنظميه عند مستوى التحدي اظهروا المؤسسة الامنية بلحج بمظهر يليق بمكانة

المؤسسة الامنية النظامية الملتزمة ..

الحضور الكبير لقيادة المحافظة والتحالف ووزارة الداخلية وكل القطاعات الامنية والعسكرية بمحافظة لحج وعدن شكل القوة والدافع المعنوي للجنود البواسل المحتفى بهم صباح اليوم ..

حيث قدمت الكتائب الامنية " أمن عام ومرور ونجدة وقوات طوارئ ومكافحة الارهاب والشرطة النسائية عرضا عسكريا رائعا في مربعات الملعب تفاعل معه الجميع بحركات الجنود المنتظمة التي اديت بدقة متناهية من النظم والالتزام خلال العرض الذي انطلق بتحية عسكرية من مدير التدريب والتاهيل بلحج قائد العرض العقيد محسن عبيد ابو نادر معد اخذ الان من قيادة المحافظة والامن والداخلية في منصة الضيوف , والذي اعقبه انطلاق الكتائب المتنوعة بعروضها حسب المرسوم لها بدقة الفرقة النحاسية الجنوبية وتحت راية العلم الجنوبي مارة امام المنصة يؤدية التحية العسكرية الجنوبية شامخة الرؤس هاتفين باسم الوطن الجنوبي الكبير .. في مشهد يمز الرأس ويجعلنا امام قوة امنية مختصة قادمة نحو اعادة امن المحافظة واستتابة أمنها ..

كما عرضت سيارات النجدة والاطقم العسكرية والدبابات في مشهد اخر يظهر القوة التي تتمتع بها تلك الكتائب واللواء بعد جهود ودعم التحالف العربي وعلى راسهم الامارات المتحدة ..

عرض للكمندز قدمتها كتائب مكافحة الارهاب بفنوون قتالية كنموذج رائع شاهده المعنيون والحاضرون ليجسد التدريبات الحقيقية الذي تعلمها اولئك الشباب المستحدين في امنية لحج بالاضافة لعرض اخر لجنود مكافحة الارهاب يرسم الحركات البهلونية في رسمات امنية ادائها شباب العرض ..

انطلق الحفل الخطابي بكلمات للضيوف وقادة المحافظة والامن بلحج ووزارة الداخلية .. حيث استهل محافظ لحج د. ناصر الخبجي الذي أشاد بتلك العروض التي رفعت المعنويات وشدة انتباه القيادة من قوة شابة مختصة ترفد المؤسسة الامنية بلحج كي ينطلق الجميع صوب التنمية والبناء والاستقرار الذين يوجدوا بجود الامن .. مقدما شكره للتحالف والداخلية وقيادة الامن وكل من بذل جهود عظيمة في تدريب أولئك الجنود الذين سنراهم قريبا في ميدان العمل يقدمون خدماتهم للناس ويحموا المحافظة ومنشائتها ..

وكيل وزارة الداخلية العميد محمد مساعد الامير تحدث إلى الجنود مشدد على مزيد من الانضباط والالتزام، ومؤكد على ان الجميع يبذل جهود في تسجيل الالف من ابناء المقاومة بلحج كي ترفد المؤسسة الامنية بلحج بها .. وأشاد الامير بجهود قيادة امن لحج ممثله بالعميد صالح السيد وكل الجنود المجهولة وكذا بدعم التحالف منذ اللخظة الاولى لكي تستقيم القوة الامنية والعسكرية بالوطن المحرر ..

كلمة دائرة التوجيه المعنوي للقيادي باعش بعد ان نقل تحيات رئس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ووزير الداخلية واكدت كلمته بان الكل بذل جهود لنرى هذه المؤسسة الامنية اليوم والتي تحتاج مزيد من الدفعات ومزيد من الالتزام لرفد المحافظة بقوة مختصة تحافظ على امن الجنوب الذي يحتاج للعمل وليس للشعارات ..



كلمة قيادة امن المحافظة الذي القاها العميد احمد طماح المستشار الامني والعسكري لمحافظة لحج اسهبت في توضيح مدى التدريبات الذي تلقتها تلك الكتائب على مدى اشهر من الجهود الجبار في ظروف صعبة ..

لنشاهد اليوم الصورة نعيش تأسيس اللبنة الاولى لمؤسستنا الامنية بمحافظة لحج ككتائب منظمة متخصصة ترفد المحافظة وتنتقل بها نحو الافضل في حمايتها واستقرارها وحراسة منشئاتها جنبا إلى جنب مع كل القطاعات العسكرية والامنية في المحافظة ..

ان تلك القوة الامنية التي ترونها اليوم في هذا الحفل والعرض العسكري جاءت بعد جهود بذلت من قبل التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة السعودية والامارات العربية بتقديم الدعم والمساندة لنا حتى اثمرت بتلك الكتائب التي ترونها اليوم, ولا ننسى الدور الذي لعبته وزارة الداخلية ودعمها ومؤزرتها لنا وزيارات ممثليها المستمرة

وكذا جهود السلطة المحلية بلحج وزيارتها خلال التدريبات ورفع معنويات الشباب المتدربين ورفقاءنا من قيادات الحزام الامني ...

يعلم الجميع بان لحج تعرضت لدمار كبير جراء الحرب الحوثي عفاشية نالت المؤسسات الامنية الدمار الكامل منها , وجاءت قيادة سهرت الليل والنهار تواصل العمل الميداني كي يستتب امن لحج والكل شاهد كيف كانت تعيش العاصمة الحوطة لتقوم قيادة امن لحج ممثل بالمناضل العميد صالح السيد الرجل الصامد الذي نذر حياته من اجل لحج وامنها بمعية محافظ لحج د. ناصر الخبجي ... وقبل ذاك كان جهود عظيمة ودعم كبير من اخوتنا في التحالف العربي بقيادة الامارات المتحدة التي لعبت دورا كبيرا في دعم امن لحج ,, قد يقول لئيم الامارات تتدخل بشؤننا لكنها حمية العرب وشاهمة الاجواد جعل من امارات الخير تنتهج قاعدة " اخاك من اساك في الشدائد " وكان الدم الاماراتي قد امتزج بدم الشاب الجنوبي للدفاع عن الارض الجنوبية قبل ان يقدم المال لمساندتنا امنيا لتلك الكتائب التي ترونها اليوم واجهة قبل التدريب والتأهيل تحديات امنية وخاطر الجميع بحياتهم في ظل امكانيات بسيطة وبافراد عاديون ليس مؤهلون لكنهم كانوا عند مستوى التحدي الصعب واستطاعوا اجتياز المهام الصعبة بكل اقتدار ولمس المواطن الامن والامان بعد تضحيات جسام وسقط العشرات من الشهداء ... والمئات من الجرحى اثناء المواجهات مع عناصر التطرف والارهاب بقيادة ودعم التحالف حينها , فكلما سقط عنهم شهيد زادوا عزيمة واصرار , حتى تمكنوا بعون الله تعالى ثم بشجاعة وثبات الافراد من اللحاق الهزيمة بتلك الجماعات المتطرفة التي تعيث في الارض فسادا والذي لعب التحالف والحزام الامني دورا محوريا في تلك الانتصارات..

كما تحدثت كلمة الخريجين الذي شكرت كل من بذل جهود في تدريبهم وتأهيلهم من قيادة امن وحتى الجنود الذين بذلوا الجهود الكبيرة خلال دورة التدريب , وعاهد الجميع باننا سنكون عند مستوى التحدي في الحفاظ على امن المحافظة والجنوب وسيكونوا في خدمة الشعب ..

كما القيت عدد من القصائد الشعرية ابرزها اللشاعر الكبير محمد زين شجاع مستشار المحافظ ..

وفي نهاية الاحتفال والعروض تقدمت قيادة محافظة لحج والداخلية والامن بتكريم الخريجين والجهات ذات العلاقة وكل من بذل جهود في انجاح هذه الدورة ..