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وصول جثامين مقاتلين جنوبيين من جبهة البقع الى عدن

مقاتلون جنوبيون في جبهة البقع بصعدة
الاثنين 23 أكتوبر 2017 06:48 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

وصلت عصر اليوم الأثنين جثامين مقاتلين جنوبيين الى العاصمة عدن قادمة من جبهة البقع بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقال مصدر طبي لـ(عدن الغد) أن جثامين 14 مقاتلا جنوبيا وصلت عصر اليوم الى العاصمة عدن.

واضاف المصدر أن جثامين المقاتلين الجنوبيين وصلت على متن ثلاجة طبية لحفظ الموتى قادمة من السعودية.

ويخوض لواء المحضار التابعة للمقاومة الجنوبية معارك مع الحوثيين في منطقة البقع بمحافظة صعدة.


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وصول جثامين مقاتلين جنوبيين من جبهة البقع الى عدن
وصلت عصر اليوم الأثنين جثامين مقاتلين جنوبيين الى العاصمة عدن قادمة من جبهة البقع بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية. وقال مصدر طبي لـ(عدن الغد) أن جثامين 14 مقاتلا




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