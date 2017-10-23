وزارة النقل تشارك في الاجتماعات الوزارية لمجلس وزراء النقل العرب الدورة 30 ومجلسه التنفيذي الدورة 59

شاركت وزارة النقل اليمنية برئاسة معالي وزير النقل مراد علي محمد الحالمي والوفد المرافق له من المندوبية الدائمة والهيئات الفنية في الوزارة في الاجتماعات الوزارية لمجلس وزراء النقل العرب الدورة 30 ومجلسه التنفيذي الدوره59 على المستوى الوزاري , وكذلك الاجتماعات الفنية التحضيرية والتي تنعقد بمدينة الإسكندرية بمقر الأكاديمية البحرية خلال الفترة 22 -21 من الشهر الجاري.

وقد تضمن جدول الإعمال عدد من المشاريع والقرارات الهامة والمعروضة عل المجلس مثل دراسة إنشاء مجلس متخصص للنقل المستدام وإنشاء كيان متخصص للتحقيق في الحوادث البحرية وكذلك دراسة اثر طريق الحرير عل الدول العربية .

وقد أسهمت بلادنا في إثراء النقاشات وتقديم المقترحات البنائه في تلك المواضيع والتي نالت استحسان وإجماع الدول الأعضاء ، وقد صدر عن الاجتماع عددا من القرارات الهامة المتعلقة بالنقل البري والبحري والتدريب البحري والوجستي .

وفي نفس الصدد وفي إطار الجهود التي قام بها وزير النقل، فالتقى الحالمي بعدد من نظرائه لبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام العربي والثنائي المشترك ، وفي هذا الإطار تم بحث بعض القضايا التي تهم الركاب اليمنيين في المملكة الأردنية مع نظيره الأردني ،معربا عن أمله من الإخوة الأشقاء في المملكة تقديم مزيد من التسهيلات للركاب اليمنيين وخصوصا ركاب الترانزيت والمرضى ،معربا عن شكر وتقدير الجمهورية اليمنية للحكومة الأردنية عل رعايتها وما تقدمه من تعاون لليمنيين على أراضيها .

وفي ذات الصياغ التقى معالية بنظيره السوداني عل هامش الاجتماع الوزاري وبحث معه سبل تسيير رحلات للخطوط الجوية السودانية إلى اليمن ، حيث وقد أعرب الوزير السوداني عن تفهمه الكبير لذلك واستعداده لبحث الأمر مع المعنيين ، مؤكدا في ذات الشأن على أهمية التكامل العربي المشترك في مجالات النقل والربط البحري والبري العربي لتسهيل النهوض الاقتصادي والتبادل التجاري والإسراع بانجاز منطقة التجارة العربية الكبرى وإنشاء تكتل بحري عربي وإنشاء مركز بيئي عربي للنقل البحري.

من جهة أخرى أعرب معالي وزير عن شكره للجهود والتطور المتميز للأكاديمية البحرية في شتى المجالات العلمية ومواكبة تطورات التكنولوجيا في مجال النقل .

وعلى صعيد متصل التقى معالية بالطلاب اليمنيين الدارسين في الأكاديمية للاطلاع عل أحوالهم والاستماع إلى همومهم والصعاب التي تواجههم وفي مقدمتها تأخر سداد الرسوم الدراسية نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ، معرب عن تفهمه

لهمومهم ومشاكلهم وانه سوف يعمل على حل تلك الإشكالات والصعاب متمنيا لهم التوفيق والتحصيل العلمي المتميز .

الجدير بالإشارة إن اليمن حصلت على عضوية المكتب التنفيذي على المستوى الوزاري لمدة خلال الفترة 2017_2018م.

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