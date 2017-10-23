القيادي القعود: مافعله الشهيد أياد الكلدي نموذج نادر في التضحية

قال القيادي في المقاومة الجنوبية عبدالمجيد القعود أن هناك أبطال يقدمون أنفسهم في سبيل هدف وطني ويعشقون الشهادة نتيجة غريزة ودافع نابع من قناعتهم بحب وطنهم ومن أجل إيمانهم بهدف منشود يسعون له وهذا ماقدمه أبطال في جنوبنا الحبيب فالتضحية تبقى تضحية وإن تنوعت في كل اشكال التضحيات.

وقال القعود : لقد شد عاطفتي موقف الشهيد أياد بن سهيل الكلدي عندما أستبسل وقام بموقف بطولي ونموذج فريد من نوعه تمثل في إبعاد الخطر عن حياة آخرين وحاول إبعاد عبوة ناسفة لكنها انفجرت وأستشهد بسبب ذلك.

وأضاف : إن مثل هذه المواقف البطولية تضحيات عظيمة تحظى بكل التقدير والإحترام ولا تنسى وإنني هنا أبعث كل التعازي القلبية لإسرته وآل بيته سائلا الله العلي القدير أن يرحمه ويرحم كل الشهداء وأن يشفي الجرحى، مطالبا القيادات في الدولة أن يهتموا بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى وإن إهمالهم يعد خروج عن الضمير الإنساني.

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