رئيس الوزراء يدشن الحملة الوطنية لاستئصال شلل الأطفال وحملة الفرز التغذوي
سبأ
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، ومعه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، الحملة الوطنية لاستئصال شلل الأطفال وحملة الفرز التغذوي للأطفال.
وفي التدشين ،نقل رئيس الوزراء تحايا فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتماما خاصا بالقطاع الصحي..مشيراً الى انه وفق توجيهات فخامة الرئيس الكريمة تم اليوم تدشين الحملة الوطنية لاستئصال شلل الأطفال " من منزل إلى منزل في عموم محافظات اليمن".
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة العامة والسكان وكافة مكاتب الصحة في المحافظات المحررة ومختلف محافظات الجمهورية، في تقديم الخدمات الصحية رغم صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة في المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيا الانقلابية التابعة للحوثي وصالح التي تعيق العمل في القطاع الصحي وكافة مجالات الحياة.
وأكد الدكتور بن دغر،على أهمية هذه الحملة الوطنية..مشددا على ضرورة الوصول إلى كل أطفال اليمن في مختلف المحافظات، وذلك للحفاظ على صحة الأطفال من الأمراض وحماية أجسادهم وتقديمهم للمجتمع أصحاء أقوياء.
وثمن رئيس الوزراء حجم المساعدات التي يقدمها الأشقاء في مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف "منظمة الطفولة"، والوكالة الأمريكية للتنمية، وحلف اللقاح العالمي، والصليب الأحمر الدولي..متطلعاً الى استمرار الدعم للقطاع الصحي لما يمثله من أهمية كبرى، خاصة في ظل استمرار الحرب وصلف المليشيا الانقلابية التي لا تولي أي اهتمام لخطورة الوضع الصحي ولا يهمها إلا أطماعها الخاصة وممارسة ثقافة القتل والتدمير.
من جهته، أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، على أهمية الحملة الوطنية لاستئصال شلل الأطفال وحملة الفرز التغذوي للأطفال، لما تحققه من أهداف وقائية لحماية أطفالنا من الأمراض.
وأوضح باعوم أن الحملة تستهدف (5,375,020) طفل دون سن الخامسة، ويعمل فيها ما يقارب ال (5300) وتشمل كل محافظة الجمهورية، مشيداً بجهود كافة العاملين في القطاع الصحي، خاصة أبناء المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين لما يعانونه من صعوبات كبيرة تعيق العمل.
وذكر باعوم أن المنظمات الدولية تشيد بدور وزارة الصحة وكافة مكاتبها ومراكزها الصحية بتغلبها على مرض شلل الأطفال وخلو اليمن من هذا المرض، رغم الصعوبات الكبيرة والتحديات التي تواجهها البلاد في ظل استمرار الحرب التي تشنها المليشيا الانقلابية.
حضر التدشين، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي.
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