MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 23 أكتوبر 2017 06:17 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير تقرير: بريطانيا دفعت ملايين الجنيهات لمتقاعدين وهميين في اليمن
أخبار وتقارير

تقرير: بريطانيا دفعت ملايين الجنيهات لمتقاعدين وهميين في اليمن

الاثنين 23 أكتوبر 2017 02:14 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

كشفت أرقام رسمية عن أن الحكومة البريطانية تدفع ملايين الجنيهات لمتقاعدين يحملون الجنسية البريطانية في اليمن، والذين لا وجود لهم على أرض الواقع، وفق صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وأشارت الاحصائيات إلى وجود 30 مواطنًا مفترضًا، أعمارهم فوق الـ100 عام، يحصلون على معاشات الدولة وهم يعيشون في اليمن التي مزقتها الحرب.

وكشف البرلماني عن حزب المحافظين فيليب ديفيس، عن كشوفات تبين تجاوز أعداد المتقدمين البريطانيين لطلبات التقاعد في اليمن لأعداد البريطانيين المقيمين فيها، ما يثير شكوكًا حول عمليات تلاعب وتزوير في تلك الطلبات.

وعلق ديفيس على الإحصائيات قائلًا: “هذه الدولة الوحيدة في العالم التي لديها طلبات معاشات أكثر من أعداد المواطنين البريطانيين أنفسهم”.

وأضاف، “المسؤولون بوزارة العمل والمعاشات عليهم أن يتحركوا لوقف هذا العبث ؛للتأكد من أن أموال دافعي الضرائب لا تصرف عبر التزوير والخداع”.

وتوضح الأرقام، أيضًا، وجود 2667 حاملًا للجنسية البريطانية يعيشون في اليمن، لكن وزارة العمل والمعاشات قالت إنها تدفع رواتب تقاعد لـ2870 شخصًا.

وقال ديفيس: إذا ما صحت تلك المعلومات ،فإن ذلك يعني أن كل مواطن بريطاني يعيش في اليمن هو متقاعد، بالإضافة إلى 200 متقاعد وهمي.

ومن جانبه، قال معهد أبحاث السياسة العامة في بريطانيا، إن بعض المواطنين الأجانب مسموح لهم بتقديم طلبات معاشات من الدولة كالزوجات اليمنيات اللاتي لهن أزواج عملوا في بريطانيا خلال ستينيات القرن الماضي.

وأضاف، مع ذلك فإن 30 متقاعدًا في اليمن “أعمارهم فوق الـ 100 عام” صرف لهم ما يقارب 3 ملايين جنيه من أموال الضرائب منذ عام 2010.

وذكرت مصادر في وزاة العمل والمعاشات أن هناك “تزويرًا خارجيًا” في جميع المعاشات والعلاوات بلغت 94 مليون جنيه خلال السنة الماضية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد نصحت المواطنين البريطانيين بمغادرة اليمن فورًا بعد الحرب المدمرة التي خلفت أكثر 8530 قتيلًا وأكثر من 48800 جريح منذ عام 2015.


المزيد في أخبار وتقارير
دعا إلى مؤازرته والوقوف بجانبه.. الكثيري: العصيان المدني محاولة لإفشال المحافظ البحسني
دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي علي عبدالله الكثيري كافة أبناء حضرموت لتعزيز مؤازرتهم للواء فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة
وزارة النقل تشارك في الاجتماعات الوزارية لمجلس وزراء النقل العرب الدورة 30 ومجلسه التنفيذي الدورة 59
شاركت وزارة النقل اليمنية برئاسة معالي وزير النقل مراد علي محمد الحالمي والوفد المرافق له من المندوبية الدائمة والهيئات الفنية في الوزارة في الاجتماعات الوزارية
القيادي القعود: مافعله الشهيد أياد الكلدي نموذج نادر في التضحية
قال القيادي في المقاومة الجنوبية عبدالمجيد القعود أن هناك أبطال يقدمون أنفسهم في سبيل هدف وطني ويعشقون الشهادة نتيجة غريزة ودافع نابع من قناعتهم بحب وطنهم ومن أجل


تعليقات القراء
283907
[1] نتعشى تزوير ونتغدى تزييف ... قال اللد الوحيد فى العالم ممممم
الاثنين 23 أكتوبر 2017
ايوا | بريطانيا
ههههههههههههه الكشوفات الوهميه حق ابو يمن ضربت فى بريطانيا وستجد نظير لهذه ايضا كشوفات فى امريكا وفرنسا واليابان والسعوديه اطول واكبر واى مكان اخر يرفع اليه كشوفات

283907
[2] الحليم تكفيه ...
الاثنين 23 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من العنصريه
السعوديين في اليوتيوب اذا وجدوا شي ايجابي ليمنيين يقولون هولا من جيزان واذا عكس قالوا هولا من اليمن ..اضن انكم فهمتم ..تحياتي ..

283907
[3] هل توجد معايير لما يكتب على صفحات عدن الغد
الاثنين 23 أكتوبر 2017
علي طالب | كندا
هل توجد معايير لما يكتب على صفحات عدن الغد؟ لاتوجد جمل مكتملة ولامفيدة ولا مراعاة لقواعد اللغة واصبحت عدن الغد مزبلة لاي خرطشة.

283907
[4] علوووولا ياغبي اترك السعوديين لشأنهم فهمناك ياغبي وربي فمناك بس انت لوح ماتحس
الاثنين 23 أكتوبر 2017
جنوبي | الجنوب العربي الحر
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قلنالكم بودحبش لديهم عصابات ياجوج ومأجوج احمريه ومؤتمريه وااخونجيه فسدت في البر والبحر وعبرت القاااراااات لله دركم ياشعب الجنوب صبرا فموعدكم الجنة ان شاءالله



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تراجع في سعر صرف الدولار عقب حملة حكومية بعدن
ما حقيقة اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الاماراتية والسودانية بالمخا؟
انتحاري من محافظة (مارب ) ضمن الهجوم الإرهابي بمودية (صورة)
القصة الكاملة لهجوم إرهابي استهدف قوات الحزام الأمني بمودية
حصيلة أولية: إستشهاد ٣ من جنود الحزام الأمني واصابة ٢ ومقتل ٤ انتحاريين بهجوم مودية
مقالات الرأي
قصة اقليم كتالونيا الاسباني ، يصعب وجزها بتاريخ أو حدث أو سبب بعينه ، إذ أنها مزيج متعدد الاوجه والفصول
ملاحظة : سأتحدث في هذه الحلقة عن نصف الكأس الفارغ اولا .. منبها الى بعض الأخطاء , ولافتا الانتباه الى بعض
أبشع لوحة يمكن أن نتصورها هي تلك التي تسجل لحظات الفزع والهلع التي أصابت زوار المعرض الشبابي للفنون
المتابع للشأن الجنوبي منذ انطلاق حراكه السلمي في 7 / 7/2007م  بعد الالتئام الجنوبي يوم التصالح والتسامح الذي
لقد ساد بين ابناء عدن في الفترة الاخيرة جو من الطمأنينة وشيء من الارتياح بعد ان هدأ وهج حرارة مسلسل الارهاب
 كنت أبحث في المواقع لأجد في الأجور للمغتربين حتى نسلي عليهم بما يعانوه من غربتهم عن الأوطان وكذا غربتهم
المملكة العربية السعودية تعتبر ركيزة هامة وقطب اساسي في جميع المعادلات السياسية والاقتصادية والتوازن
  الإنسان بطبيعته يحن للماضي لأنه خالا من الأشوك ؛ فأقسى المراحل التي عاشها ، وأصعب الظروف التي واجهها إذا
إنني أجد نفسي مرغما بأن أشاطر المحافظة الرابعة شبوة التي ينحدر منها نسلي الحميري الذي لا أستطيع شطبة ومحوة من
أتحدى حكومة الشرعية أن تتحرر من حكومة التاجر احمد العيسي وتخرج عن طوع احتكاره الابتزازي القذر لتجارة استيراد
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
افراح ال السياري
تالين مجد تطفئ شمعتها الأولى
وفيات
البقاء لله -بيان نعي
مركز شرطة شحير ينعي وفاة مديره العقيد/أنور سعيد القبيلي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017