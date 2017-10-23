تحرك حكومي لإنهاء معاناة المئات من معتقلي المقاومة الجنوبية بعدن منذ عام ونصف
الاثنين 23 أكتوبر 2017 01:04 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قالت مصادر في مجلس القضاء الاعلى ان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار قاد تحركا يوم الاثنين لإنهاء معاناة مئات المعتقلين الجنوبيين من افراد المقاومة الجنوبية والذين يعتقلون منذ عام ونصف في السجون دون أي محاكمات .
وبحسب المصادر لصحيفة "عدن الغد" فإنه واستجابة لتظاهرات قام به ذوي المعتقلين الجنوبيين بعدد من السجون واضرابا ينفذه العشرات منهم بسجن بير احمد فقد وجه "الهتار" بضرورة تدخل النيابة العامة للفصل في قضايا المعتقلين .
واشارت المصادر الى ان مجلس القضاء بصدد مخاطبة السلطات لتحريك ملف هؤلاء المعتقلين وتقديم من يدان الى المحاكمة واطلاق سراح من يعتقلون دون أي ذنب .
وقوبل هذا التحرك بارتياح اهالي المعتقلين الذين نفذوا وقفات احتجاجية كثيرة للمطالبة باطلاق سراحهم .
تعليقات القراء
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[1] قلت كثير التفجيرات فى عدن نتيجه وجود هؤلاء داخل السجن
الاثنين 23 أكتوبر 2017
جنوبى جدا | البلاد
جميع الارهابيين يقولوا عن انفسهم انهم ابرياء ..الزندانى افتى بتكفير الجنوبيين ولما نجح غزو الجنوب انكر الفتوى ..المخلوع سرق 60 مليار دولار وينفى لحد الان ان يكون سرق دولار واحد ..عيال الاحمر ايضا ينفون ويقولون انفسهم انهم ملائكه ..امريكا لم تتخلص من الارهاب الا بمعاقيه اللارهابيين والمشتبهين فيهم ودكدكه الحاضنه الاجتماعيه لهم ولن ينصتون لاوجاعهم ..وجود الاهابيين خارج والمشتبهين فيهم خطر على العباد ... لنتعلم منالسعوديه جميع من يقومون بالتفجيرات فى السعوديه هم من التائبين وخرجوا بكفاله ااهاليهم وعادوا للارهاب من جديد .. لاتنسوا ان نجاح ارهابيا واحد فى تفجير تكون النتيجه مابين 60_120 قتيل والجرحى 300 ..سيتحمل بند غر وكل من يطالب بالافراج عنهم ... هل يعلموا الرومانسيين ان جهدا كبير مضنيا فى الحبث عنهم ؟ او اعتقالهم ووقت ... وجودهم داخل السجون يعطى امان طمانينه ...كل واحد منهم لديه 20 صديق من نفسه توجهاته وافاكاره وام يؤمن به سيخرج وسيحاول شحذ همتهم ومن جديد رجعنا للاحزمه الناسفه ...الفتره الزمينيه التى ممكن الخروج بعدها هى لاتقل عن 10 سنوات ..
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[2] الله المستعان عليهم
الاثنين 23 أكتوبر 2017
اخت سجين | عدن
حفظك الله ياقاضي هتار .. سنين ونحن نسبك ونشتمك واليوم نلجأ اليك لاحول ولاقوة الا بالله اني اخي من شباب مقاومة الدار سعد واليوم بالسجن
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[3] بلاش زنمه
الاثنين 23 أكتوبر 2017
بن يحي | اعالي الجبال
ان كان المعتقلين مقاومة جنوبية كما يزعمون. فلواجب على كل قوى الحراك الجنوبي تنظيم تظاهرة مليونيةتظامنية مع المعتقلين ابطال تحرير الجنوب من الحوعفاشيين وازلامهم في الشرعية وغيرها. بن غدر حنين على المقاومة الجنوبية.ئ
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[4] المعتقلين ارهابيين مغرر بهم
الاثنين 23 أكتوبر 2017
بن سبعان | حضرموت
المعتقلين في السجون اشخاص مغرر بهم وتم القبض عليهم في قضايا ارهابية وهم موالين لتنظيمات متطرفة وليسوا مقاومة جنوبية ابدا"كما يروج البعض ،وبالتالي لاتدعوا احد يكذب عليكم بأنهم مقاومة
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[5] نعم لنصرة المظلومين والمسجونين قهرًا أعان الله المحكمة العليا في تنفيذ العدالة
الاثنين 23 أكتوبر 2017
محمد ياسر | عدن
نعم لنصرة المظلومين والمسجونين قهرًا أعان الله المحكمة العليا في تنفيذ العدالة
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[6] هذا المفترض
الاثنين 23 أكتوبر 2017
عباس | لندن
خطوة جبارة ورائعة جدا تأخرت كثيرا ولكن أن تصل متأخرا خيرا من الا تصل آن الآوان لإنهاء معاناة مئات الجنوبيين في السجون بدون تهم أو مسوغات قانونية
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[7] الجنوبيين خط أحمر
الاثنين 23 أكتوبر 2017
سالم الحربي | يافع
للأسف ظلم وسجن وازدرا لقياده المقاومة في عدن نطالب الكل بالتحرك لمساعدة المسجونين ظلم...
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[8] الظلم من ظلمات يوم القيامة
الاثنين 23 أكتوبر 2017
علي محمد | عدن
الظلم من ظلمات يوم القيامة وخطوة ممتازة من الهتار رغم اختلافنا معه في بعض الأشياء الا ان هذه الخطوة ممتازة
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[9] نطالب بدولة عدالة وقانون
الاثنين 23 أكتوبر 2017
المحرمي عبدالله | عدن
اذا كانوا المساجين فعلاً مظلمومين فليش الحجز والظلم هذا مفروض يتحاكموا محاكمه عادله ويشوفوا قضاياهم وخلاص المذنب يعاقب والبرئ يفرج عنه العالم مله يمشي بهذا النظام ليش نحنا عوجان دائما
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[10] سجناء في سجن الظلم والظلام
الاثنين 23 أكتوبر 2017
عبدالله | الجنوب
الي يقول ان هذولاء ارهابيياً كذاب في منهم كثير ابرياء واعرف كثير منهم والله ولا لهم بالارهاب لا من قريب ولا من بعيد ولهم سنة ونص جالسين في السجون يعذبون وهذا لا يرضي احد
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[11] يجب اطلاق سراحهم ومحاكمة المتورطون في مداهمة البيوت والاعتقالات
الاثنين 23 أكتوبر 2017
صالح عبيد | لحج
المعروف وللمائة مره ان الاالااف من شباب المقاومه الجنوبيه ممن تكتظ بهم السجون هم جنوبيون اما الحوثه والعفاشيون والايرانيون واتباع حزب الات اللبناني الشيعي فاجهزة الامن واحزمة بن بريك الاماراتيه هربتهم بما فيهم قتلة الادريسي ومحافظ عدن وقماطه ومدير البنك وعالم الفيوش وسونيا المجرمه حتى الاصلاحيين الذي ادعى الامن وصور انهم وجدوا لديهم متفجرات وملايين من قطر افرجوا عنهم كل ذالك يؤكد ان اجهزة الامن والاحزمة تتلقى اوامرها من غلمان ابوظبي وهي ليست الا ادوات تنفيذ على حساب ارواح الجنوبيون من رجال المقاومه الذي صمدوا في وجه العدوان وطردوه من الجنوب في اي دوله الاجهزة الامنيه لاتلقي القبض على اية مواطن الا بامر من النيابه ويتم التحقيق معه فان ثبتت ادانته يتم تحويله على النيابه لتفصل في قضيته وتحاكمه الذي يجعل اسرته تعرف لماذا تم احتجازه اما ان يرسل المقطري او المريسي عصاباتهم ليحتجزوا الجنوبيون من بيوتهم ويرموهم بالسجون ويمنعوا زياراتهم بل معرفة السجون التي يحتجزونهم فيها حتى تابعنا اسر تم تصفية ابنائها في السجون ت تروي انه تم الاتصال بهم من هذه العصابات الامنيه وبكل نذاله يقولوا لهم ان ابنكم في المستشفى او موجود في العنوان التالي فارق الحياه روحوا ادفنوه !!!!!!!!!!!!!!! هذه افعال حتى العصابات الصهيونيه لم تقوم بها فالمفروض على النيابه ان تقوم بواجبها بل على منظمات المدنيه واسر المعتقلون رفع مذكرات الى منظمات حقو ق الانسان وهيئات الامم المتحده وتنظيم اعتصامات ووقفات وندوات لكشف هذه الجرائم التي يتعرض لها الاالااف من ابناء الجنوب على ايدي الاحتلال الا ماراتي واجهزته في الجنوبفارواح الجنوبيه ليست رخيصه و يمكن التفريط بها او السكوت عما تمارسه امارات واجهزتها وعملائها
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