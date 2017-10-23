تزايد عدد المهاجرين الافارقة الواصلين الى احور

قال سكان محليون بمدينة احور الساحلية بمحافظة ابين ان تزايدا ضخما للمهاجرين الافارقة الواصلين الى المدينة لوحظ خلال الاسابيع الماضية .

وقال السكان لصحيفة "عدن الغد" ان العشرات من المهاجرين الافارقة باتوا يصلون الى احور كل يوم دون أي رقابة من قبل السلطات .

واثار هذا التزايد مخاوف الاهالي من تفشي الامراض وانتشار الجريمة بسبب عدم وجود أي رقابة على هؤلاء المهاجرين .

*من عبدالله الطحر

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