المجلس الانتقالي يستعد لتدشين فرعه بمحافظة شبوة
الاثنين 23 أكتوبر 2017 12:25 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال مسئولون في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ان قيادة المجلس تستعد لإعلان فرعه بمحافظة شبوة .
ومن المتوقع ان يدشن المجلس اعمال فرعه بمحافظة شبوة باحتفال بمدينة عزان بحضور ومشاركة عدد من قيادات المجلس .
وقال "سالم ثابت العولقي" وهو الناطق باسم المجلس ان تدشين القيادة المحلية لمحافظة شبوة في عزان بمشاركة قيادة قوات النخبة، هو إيذان بعهد جديد عنوانه التكامل السياسي والأمني والمضي بثبات نحو ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
واضاف قائلا :" كما تم اختيار مبنى المقاومة الجنوبية في العاصمة "عتق" ليكون مقرا للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة.
تعليقات القراء
283888
[1] فاسد
الاثنين 23 أكتوبر 2017
الجنوبي | الجنوب
لانتوقع تعيين اعضاء في المجلس الانتقالي ب شبوة من الشرفاء وممن يتمتعون ب النزاهة لسبب ان الفاسد لايجيب الى فاسد وملفات شركة العقلة النفطية تثبت من هو عضو الانتقالي الفاسد الذي قدم امس الى شبوة فل يستمر الفساد وينتقل من فاسدين سابقين الى فاسدين جدد وليستمر تسلقهم لابد من ثورة جديدة لخلع الفساد ولابد ان يبحث في ملف اي شخص قبل تعيينة حتى تمشي الامور في المسار الصحيح
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