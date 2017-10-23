المجلس الانتقالي يستعد لتدشين فرعه بمحافظة شبوة

قال مسئولون في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ان قيادة المجلس تستعد لإعلان فرعه بمحافظة شبوة .

ومن المتوقع ان يدشن المجلس اعمال فرعه بمحافظة شبوة باحتفال بمدينة عزان بحضور ومشاركة عدد من قيادات المجلس .

وقال "سالم ثابت العولقي" وهو الناطق باسم المجلس ان تدشين القيادة المحلية لمحافظة شبوة في عزان بمشاركة قيادة قوات النخبة، هو إيذان بعهد جديد عنوانه التكامل السياسي والأمني والمضي بثبات نحو ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

واضاف قائلا :" كما تم اختيار مبنى المقاومة الجنوبية في العاصمة "عتق" ليكون مقرا للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة.

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