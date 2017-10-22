ناقش وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي اليوم بعدن مع شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية ،اعمال الصيانة والتجهيز لإعادة الانتاج والتصدير في قطاع (4) وما تم انجازه في هذا الاطار لتتمكن الشركة من استقبال وتصدير الكميات التابعة للشركات في القطاعات المجاورة واعاده التشغيل والانتاج في قطاع العقلة التابع لشركة (او ام في) وقطاع (5) التابع لشركة جنه هنت والعمل على تشغيل قطاع (S1) التابع لشركة اوكسي وصولا الى تصدير النفط الخام لشركة صافر الوطنية.



ووجه الوكيل بسرعة استكمال الصيانة اللازمة لاعادة التشغيل والانتاج خلال نوفمبر القادم.



وفي اجتماع اخر مع قيادة شركة النفط اليمنية جرى مناقشة خطة الشركة والجهود المبذولة من قبل قيادة الشركة وإدارة الفروع لتزويد المواطن بالوقود بالأسعار المحددة والمعوقات التي تحول دون ذلك.



وأكد ان قيادة الوزارة ستعمل على عدم تدخل بعض الجهات في عمل الشركة وان تكون فروع الشركة تابعه للادارة العامة وفقا لنظام الشركة والقانون المنظم لعملها.

المزيد في أخبار وتقارير وزير الأوقاف يرأس اجتماعاً لمناقشة الترتيبات اللازمة لانطلاق موسم العمرة لليمنيين لهذا العام رأس معالي وزير الأوقاف والارشاد د أحمد عطية بمكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة اجتماعاً ضم قيادة قطاع الحج والعمرة ومدراء الادارات في المكتب لوضع الترتيبات تراجع في سعر صرف الدولار عقب حملة حكومية بعدن تراجع سعر صرف الدولار امام الريال اليمني مساء يوم الاحد عقب حملة حكومية واجراءات رقابة قامت بها الجهات الحكومية بعدن . ومع حلول الساعة السابعة من مساء يوم الاحد قال الحكومة تبدأ تجهيزات اعادة تصدير النفط ناقش وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي اليوم بعدن مع شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية ،اعمال الصيانة والتجهيز لإعادة الانتاج والتصدير في قطاع (4)