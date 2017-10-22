الحكومة تبدأ تجهيزات اعادة تصدير النفط
سبأ
ناقش وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي اليوم بعدن مع شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية ،اعمال الصيانة والتجهيز لإعادة الانتاج والتصدير في قطاع (4) وما تم انجازه في هذا الاطار لتتمكن الشركة من استقبال وتصدير الكميات التابعة للشركات في القطاعات المجاورة واعاده التشغيل والانتاج في قطاع العقلة التابع لشركة (او ام في) وقطاع (5) التابع لشركة جنه هنت والعمل على تشغيل قطاع (S1) التابع لشركة اوكسي وصولا الى تصدير النفط الخام لشركة صافر الوطنية.
ووجه الوكيل بسرعة استكمال الصيانة اللازمة لاعادة التشغيل والانتاج خلال نوفمبر القادم.
وفي اجتماع اخر مع قيادة شركة النفط اليمنية جرى مناقشة خطة الشركة والجهود المبذولة من قبل قيادة الشركة وإدارة الفروع لتزويد المواطن بالوقود بالأسعار المحددة والمعوقات التي تحول دون ذلك.
وأكد ان قيادة الوزارة ستعمل على عدم تدخل بعض الجهات في عمل الشركة وان تكون فروع الشركة تابعه للادارة العامة وفقا لنظام الشركة والقانون المنظم لعملها.
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