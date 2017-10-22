ما حقيقة اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الاماراتية والسودانية بالمخا؟

اوضح اللواء ركن، فرج البحسني القائد العسكري في حضرموت في اليمن، اليوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول، حقيقة الاشتباكات بين القوات الإماراتية والسودانية في اليمن.

وقال البحسني، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" الروسية إنه لا صحة لما يتم تداوله عن اشتباكات بين القوات الإماراتية والقوات السودانية في "المخاء".

وأضاف البحسني أن ما حدث هو عدم تنسيق مؤقت في تحركات القوات، ولا يوجد تبادل لإطلاق النار، وهذه أحداث عرضية.

وتابع:""من يقومون بالترويج لتلك الشائعات يريدون النيل من وحدة التحالف المناصر للشرعية في اليمن، وهذا الحادث ليس له علاقة بأي صدام أو خلاف بين مكونات التحالف وهى محدودة جدا، وأن ضحايا الحادث الأخير في المخاء نتيجة هذا الخطأ لا تتعدي أصابع اليد الواحدة".

وكانت بعض وسائل الإعلام التابعة لجماعة "أنصار الله"، تحدثت عن اشتباكات بين القوات الإماراتية والقوات السودانية في "المخاء"، نتيجة خلافات حول من يقود العمليات في المنطقة، وهو الأمر الذي أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وأوقع عدد من القتلى والجرحى بين الطرفين، وكانت الخسائر الكبرى في صفوف القوات السودانية، قبل أن يتدخل الطيران السعودي ويفصل بين الطرفين.

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