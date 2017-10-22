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ما حقيقة اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الاماراتية والسودانية بالمخا؟

الأحد 22 أكتوبر 2017 06:52 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

اوضح اللواء ركن، فرج البحسني القائد العسكري في حضرموت في اليمن، اليوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول، حقيقة الاشتباكات بين القوات الإماراتية والسودانية في اليمن.

وقال البحسني، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" الروسية إنه لا صحة لما يتم تداوله عن اشتباكات بين القوات الإماراتية والقوات السودانية في "المخاء".

وأضاف البحسني أن ما حدث هو عدم تنسيق مؤقت في تحركات القوات، ولا يوجد تبادل لإطلاق النار، وهذه أحداث عرضية. 

وتابع:""من يقومون بالترويج لتلك الشائعات يريدون النيل من وحدة التحالف المناصر للشرعية في اليمن، وهذا الحادث ليس له علاقة بأي صدام أو خلاف بين مكونات التحالف وهى محدودة جدا، وأن ضحايا الحادث الأخير في المخاء نتيجة هذا الخطأ لا تتعدي أصابع اليد الواحدة". 

وكانت بعض وسائل الإعلام التابعة لجماعة "أنصار الله"، تحدثت عن اشتباكات بين القوات الإماراتية والقوات السودانية في "المخاء"، نتيجة خلافات حول من يقود العمليات في المنطقة، وهو الأمر الذي أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وأوقع عدد من القتلى والجرحى بين الطرفين، وكانت الخسائر الكبرى في صفوف القوات السودانية، قبل أن يتدخل الطيران السعودي ويفصل بين الطرفين. 

 


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تعليقات القراء
283783
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأحد 22 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
مادخل البحسني بجبهة المخا ؟؟؟؟

283783
[2] مش فاهم
الأحد 22 أكتوبر 2017
عرندس | الواق واق
الاشتباكات بين القوات الإماراتية والسعودية في اليمن????? لا صحة لما يتم تداوله عن اشتباكات بين القوات الإماراتية والقوات السودانية في "المخاء".??? حد فاهم حاجة يفهمني؟

283783
[3] ايش دخل البحسني الحضرمي في احداث حصلت في المخا
الأحد 22 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
ايش دخل البحسني الحضرمي في احداث حصلت في المخا. البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية. فالاولى به أن يعلق على احداث في منطقته. ورغم إشكالية عدم التنسيق تمت في المخا المنطقة العسكرية الرابعة ولكن القوات اليمنية او الجنوبية لم تكن طرفا فيها فحتى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة غير مسؤولة عن توضيح ما حصل بل واجب التوضيح يقع على عاتق قيادة القوات الإماراتية او السودانية . ان سكوت الاماراتيين والسودانيين يعطي حكاية الحوثي مصداقية. أيضا كنت اود لو أن البحسني لم يتطرق لموضوع حصل خارق منطقته لان هذا يظهره كبوق للامارات حتى لا نقول عميل يأتمر بامرها ويصرح نيابة عنها

283783
[4] النفس الأمارات بالسوء
الأحد 22 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
لاتستبعد فكراهية الاخوان والسلفيين هو دين الامارات وملتها ززوفي سبيله بتدفع المليارات ..والسودان كما تركيا تحسب من الاخوان والسلفيين .. ولذا تحاربهم في عدن وتعز والسودان ومصر واي بلد..مهما برر البعاطيط ..

283783
[5] خاليه من البعاطيط
الأحد 22 أكتوبر 2017
علاء البحري | عدنن
رقم 4 يستخدم تعبير عدن خاليه من البعاطيط .هل هذا التعبير يليق بعدن الغد راجعوا صاحبكم. وعلموه ايضا هناك فرق كبير بين الاخوان وبين السلفيين ان كنتم تعلمون

283783
[6] حضرموت ليست يمنيه ي اهذاالمهرج الدحباشي
الأحد 22 أكتوبر 2017
الحضرمي حغيد عاد | مدينة دمون عاصمة دولة كنده الحضرميه
الى صاحب هذاالموقع ظاهريا حسب قول الاغلبيه من الجنوبيين والموظف عندالبلطجي جلال ابن المركوزالغبي ابورغال اللص الخامل ياهذاالمخبراكثرمن معلق جنوبي اخبروك ان الجنوب غيرمرتبط باليمن المتخلف والان ياالعنصرالمخبرنقول لك ان حضرموت ليست يمنيه ياالمرتزق المزاود وقربت نهاية الشرعيه الفاشله ورءيسهاالغبي الحاقدعلى الجنوب وشعبه ان تنتهي ونقول لك انه ولايشرف الحضارم خاصتاولاالجنوبيين عامتاالانتماء ليمنك المقرف المتخلف ولنالقاء في المستقبل ياالمريض الشاعربالنقص ولوانت رجل تنشرالتعليق ك



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