فضيحة كبرى لحسن زيد

اظهرت وثيقة تعيين مسربة تم نشرها يوم الاحد كذب وزيف توجهات سياسية للقيادي الحوثي البارز حسن زيد .

وقبل ايام دعا حسن زيد الى اغلاق المدارس في اليمن ودفع الطلاب صوب جبهات القتال في خطوة اثارت غضبا شعبيا واسع النطاق.

وقبل ان تمر عدة ايام فقط من حديث "زيد" الا وتم الكشف عن وثيقة لحسن زيد عبارة عن خطاب رسمي يوجه الى وزارة التأمينات يطالب فيه بتعيين احد ابنائه .

واثار هذا الكشف غضب شعبي واسع النطاق ضد زيد الذي يدعو الناس لارسال ابنائها الى الجبهات في حين يحتفظ بابنائه ويسعى للحصول على وظائف لهم.

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