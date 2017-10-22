فضيحة كبرى لحسن زيد
الأحد 22 أكتوبر 2017 06:43 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
اظهرت وثيقة تعيين مسربة تم نشرها يوم الاحد كذب وزيف توجهات سياسية للقيادي الحوثي البارز حسن زيد .
وقبل ايام دعا حسن زيد الى اغلاق المدارس في اليمن ودفع الطلاب صوب جبهات القتال في خطوة اثارت غضبا شعبيا واسع النطاق.
وقبل ان تمر عدة ايام فقط من حديث "زيد" الا وتم الكشف عن وثيقة لحسن زيد عبارة عن خطاب رسمي يوجه الى وزارة التأمينات يطالب فيه بتعيين احد ابنائه .
واثار هذا الكشف غضب شعبي واسع النطاق ضد زيد الذي يدعو الناس لارسال ابنائها الى الجبهات في حين يحتفظ بابنائه ويسعى للحصول على وظائف لهم.
تعليقات القراء
283778
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأحد 22 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
.ومع ذلك لا يزالون يحكمون مناطق نفوذهم التاريخيه . ياترى أين الشعب الذي يحكمونه وأثاروا غضبه ؟؟؟
283778
[2] يالله شوفوا شغلكم يازنابيل
الأحد 22 أكتوبر 2017
شمسون | حضرموت
الزنابيل الى يدهبوا للجبهات حسن زيد قنديل مكانه المكوث في صنعاء هو وأولاده الزنابيل للجبهات والقناديل للحكم
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