الإدارة العامة للإعلام التربوي: المليشيات الحوثية تعدت على حق الطفولة وحق التعليم في آن واحد

أدانت الإدارة العامة للإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن ما أصدرته المليشيات الانقلابية بصنعاء من قرار (طائش) بإيقاف التعليم هذا العام لتعزيز جبهات القتال بالطلاب (الأطفال).

وجاء في بيان الإدارة العام للإعلام ((لقد تابعنا بكل أسف ما أقدمت عليه المليشيات الانقلابية باتخاذها قرار إيقاف العام الدراسي الحالي، لاستثمار تلاميذ وطلاب المدارس في صنعاء والمحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرتهم في تعزيز جبهاتهم القتالية، في خرق وتحدٍّ واضح للقوانين والأنظمة واللوائح الحقوقية الدولية)).

وأكد البيان ((أننا في إدارة الإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم، في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ندين ونستنكر بشدة ما تقوم به تلك العصابات البلطجية الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون من تجاوزات خطيرة لدستور الدولة ونظامها السيادي، باتخاذها قرارات كارثية وتعسفية بحق أبنائنا التلاميذ والطلاب الأطفال، من خلال قرارهم المتهور بإيقاف العام الدراسي الحالي (2017/2018) وإقحام تلاميذ وطلاب المدارس في الصراع والمعترك السياسي والديني، بتجنيدهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، وتعريضهم - بكل بساطة - للموت المحتوم".

وأضاف البيان ((لقد أثبتت تلك القوى الانقلابية الظلامية من خلال تصرفاتها وإجراءاتها الهمجية واللامسؤولة والتي تفرضها بالقوة والتسلط منذ سيطرتها على صنعاء وما جاورها من المحافظات والمدن، أثبتت للعالم أجمع أنها مليشيات مأجورة وذراع لإيران في اليمن لتنفيذ مخططها الخبيث للقضاء على التعايش والسلم الاجتماعي لدى اليمنيين)).. مؤكدا ((أن القرار الطائش الذي أعلن عنه من يسمى وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب "حسن زيد" بتوقيف التعليم هذا العام وتزويد الجبهات بالمقاتلين الطلاب الأطفال، ليدل دلالة واضحة على أنهم يفقدون يوميا المئات من مقاتليهم، الأمر الذي سبب لهم اضطرابا كبيرا فلجأوا إلى إرسال الأطفال إلى الموت المحقق، مخالفين في ذلك القوانين والأنظمة الدولية التي تحرم إشراك الأطفال في الحروب)).

وأردف البيان ((لقد جمعت تلك العصابات بقرارها إيقاف التعليم وإرسال الطلاب إلى الجبهات تعديين صارخين في آن واحد، الأول تعديها على حق الطفولة، والثاني على حق التعليم)).. مشيرا إلى أن ((وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، تدعو - بصفة رسمية - مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي كافة، وجامعة الدول العربية، ورابطة الدول الإسلامية، وجميع المنظمات والمؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية والمحلية إلى الوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له التعليم في اليمن، وكذا الأطفال من تلاميذ وطلاب المدارس من إجراءات تعسفية خطيرة تؤدي إلى تعطيل حق من حقوقهم الطبيعية وهو التعليم، وإجبارهم على الالتحاق بجبهات قتالية لا علاقة لهم بها، وبالتالي إقحام أولئك الطلاب الأطفال في الصراعات السياسية الدينية، لتخلق تلك القوى المأجورة من خلالها جيلا مشوشا فكريا، يوجهونه وفق رؤاهم وأفكارهم لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة،.التي تهدف أساسا إلى استمرار الصراعات السياسية والدينية في المنطقة)).

واختتم البيان داعيا الأهالي والمجتمع بشكل عام في المحافظات والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين إلى تنفيذ مسيرات ووقفات احتجاجية غاضبة، تنديدا واستنكارا على قرار المليشيات الانقلابية بإيقاف العام الدراسي الحالي ليعززوا بأبنائهم جبهاتهم القتالية، وإرسالهم للموت والفناء دون مراعاة لمشاعرهم الطفولية، ولا لمشاعر أهاليهم وذويهم.

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