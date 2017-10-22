الرئيس يمنح رتبة ملازم ثان للطلاب اليمنيين من خريجي كلية الملك فهد الأمنية

منح فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح الْيَوْمَ رتبة ملازم ثاني للطلاب اليمنيين من خريجي كلية الملك فهد الامنية الدورة الـ 46.



جاء ذلك خلال استقبال فخامته للخريجين بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب.



وفِي اللقاء هنئ فخامة الرئيس الجميع مباركا صبرهم ومثابرتهم خلال فترة الدراسة والتحصيل العلمي والتأهيل البدني والانضباط العسكري التي أسفرت في النهاية على تحقيق التطلعات والطموحات التي يتوق اليها كل فردا وطالب طموح على تطوير ذاته وخدمة وطنه ومجتمعه.



واشاد بروح الشباب التي يتمتع بها الخريجين والتي ستكون اضافة نوعية ترفد بها المؤسسة الامنية في ظل المرحلة الراهنة وعملية التحول التي تمر بها البلد.



وقال " لقد عايشتم مرحلة صعبة من تاريخ بلدكم لما تعرضت له من انقلاب غاشم لقوى التمرد والكهنوت الحوثي وصالح الذين دمروا كل جميل ومنها مؤسسات الدولة وبناها ومنشآتها ومرافقها التعليمية المختلفة فضلا عن قتل الأبرياء وتهجير وتشريد الأطفال والعزل والنساء وتغيير مناهج التعليم وتدمير العقل الجمعي لجهة تقديس الكهنوت وتأصيل أفكار الخرافة".





وأضاف فخامته "ولكن هذا ما لن يرتضيه شعبنا ولن يقبل مطلقا بالافكار المقيتة والدخيلة والمسؤولية تقع هنا على عاتق الجميع كل في خندقه وموقع عمله ".



وثمن في هذا الصدد مواقف الاشقاء في التحالف العربي المشرفة لدعم اليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المواقع والجبهات الميدانية والتنموية والانسانية وغيرها ومنها جوانب التأهيل وإعادة البناء الذين تمثلون الْيَوْمَ ثمرة لذلك التعاون الاخوي المتين لتأكيد على واحدية الهدف والمصير المشترك .



وفِي اللقاء عبر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن تقديره وامتنانه لفخامة الرئيس لاهتمامه باستقبال الخريجين وإصداره قرار رئيس الجمهورية بترقيتهم الى رتبة ملازم ثاني في إطار المؤسسة الامنية ليكونوا رافدا اضافيا لزملائهم في الميدان لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار الذي تنشده البلد.



هذا وبعد تلاوة اسماء الخريجين ردد الجميع اداء القسم العسكري الذي تلاه الطالب الخريج عبدالله عبدالخالق الصلوي.



حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام اللواء احمد الموساي.

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