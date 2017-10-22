MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 22 أكتوبر 2017 06:02 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير أهالي وأسر المعتقلين قسراً بسجون للتحالف بعدن ينظمون وقفة تضامنية مع أبنائهم المضربين عن الطعام
أخبار وتقارير

أهالي وأسر المعتقلين قسراً بسجون للتحالف بعدن ينظمون وقفة تضامنية مع أبنائهم المضربين عن الطعام

صورة من الوقفة الاحتجاجية صباح اليوم الاحد
الأحد 22 أكتوبر 2017 01:16 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

نظم العشرات من أهالي وأسر المعتقلين قسراً صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن تضامناً مع أبنائهم المعتقلين بسجن "بئر أحمد" والذين مضى على اعتقالهم ما يزيد عن (19) شهراً و دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام يوم  أمس السبت. كما وشارك في الوقفة جنباً إلى جنب مجموعة من الصحفيين والناشطات في المجال الحقوقي ومنظمات المجتمع المدني.

 

ورفع الأهالي صور المعتقلين ولافتات مكتوب عليها عبارات تجدد مطالبة التحالف العربي وقيادة الشرعية بتقديم المعتقلين للمحاكمة بعد توجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم إذ لم يثبت عليهم شيء.

 

الجدير بالذكر  أن سجن "بئر أحمد" يقبع فيه ما يزيد عن (140) معتقل منذ أكثر من العام ونصف العام دون تقديمهم للمحاكمة أو نسب تهم واضحة إليهم.


المزيد في أخبار وتقارير
بن دغر يترأس اجتماعا لقيادة البنك المركزي لمناقشة انخفاض العملة الوطنية
أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وأنها تكرس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني، منعا من حدوث أي
الرئيس يمنح رتبة ملازم ثان للطلاب اليمنيين من خريجي كلية الملك فهد الأمنية
منح فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح الْيَوْمَ رتبة ملازم ثاني للطلاب اليمنيين من خريجي كلية الملك فهد الامنية
لليوم السابع على التوالي.. الطلاب اليمنين في السودن يعتصمون بمنبى السفارة اليمنية للمطالبة بصرف مستحقاتهم
لليوم السابع على التوالي يواصل الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في دولة السودان اعتصامهم للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية. وطالب الطلاب اليمنيين المبتعثين


تعليقات القراء
283705
[1] الا الامارات
الأحد 22 أكتوبر 2017
علاء | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
اولادكم غير محبوبيين للامارات سيدتنا وقائدتنا وتاج راسنا ولذا لاتوجعوا راسنا الا اذا رضت الامارات ياخونة الامارات..



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات من النخبة الشبوانية واللواء 23 مشاه بشبوة
فيديو مذهل ولايصدق : الاسماك تغرق شواطئ عدن والصيادون يغرفونها بأياديهم
البخيتي يدعو حزبي الإصلاح والرشاد إلى حل نفسيهما
الاثنين : البدء بصرف مرتبات منتسبي القوات الخاصة بعدن
تفاصيل مبادرة سياسية دولية لإنهاء الحرب في اليمن
مقالات الرأي
أتحدى حكومة الشرعية أن تتحرر من حكومة التاجر احمد العيسي وتخرج عن طوع احتكاره الابتزازي القذر لتجارة استيراد
الناس هنا في عدن يعيشون كوابيس يومية مصدرها عدم تسلم الرواتب لشهر ولأشهر عند آخرين وأصبحت البيوت نشازا سلالم
الطفل المولود صبيحة 14 أكتوبر 1963م وصل اليوم عمره (54سنه) والذين شاركوا في اندلاع ثورة 14 أكتوبر 1963م وعمرهم كان (16)
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة.إنتهت
كان ولازال الدين منذ البدء هدأيه إلى الطريق القويم. ولم يكن للإسلام منذ أيام ابونا إبراهيم وكان حنيفا مسلما
لا يجد الباحث الاقتصادي وحتى المواطن العادي المتابع لتطور الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب الأهلية في
ولا يسعنا هنا الا ان نقول اهلا وسهلا ابا جلال الى ارضكم الغالية الجنوب وانت الرئيس والاب الفاضل والمناضل
كلما قل احتكاك الأشخاص المتعلمين تعليما عالياً بأشباههم من ذات الاختصاص، كلما زاد جهلهم بذواتهم وبالآخرين.
حين كان العالم تحكمه قطبين شرقي وغربي شرقي ما عُرف بالمعسكر الاشتراكي ( الاتحاد السوفيتي) وغربي ما عرف بالدول
ملامح التحرك الأمريكي برزت وتهدف إلى حلحلة أزمة اليمن ، التدخل الروسي في اليمن سيضيف ترنح آخر لأمريكا ،
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولود
ألف مليون مبروك عقد القران يا حسين باقرين
وفيات
محلي وتنفيذي البريقة ينعي وفاة المدير السابق لمكتب الثروة السمكية بالمديرية
اللواء بن بريك يعزي القيادي في الحراك الجنوبي "رائد باجابر" في وفاة عمه
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017