أهالي وأسر المعتقلين قسراً بسجون للتحالف بعدن ينظمون وقفة تضامنية مع أبنائهم المضربين عن الطعام
صورة من الوقفة الاحتجاجية صباح اليوم الاحد
الأحد 22 أكتوبر 2017 01:16 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
نظم العشرات من أهالي وأسر المعتقلين قسراً صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن تضامناً مع أبنائهم المعتقلين بسجن "بئر أحمد" والذين مضى على اعتقالهم ما يزيد عن (19) شهراً و دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام يوم أمس السبت. كما وشارك في الوقفة جنباً إلى جنب مجموعة من الصحفيين والناشطات في المجال الحقوقي ومنظمات المجتمع المدني.
ورفع الأهالي صور المعتقلين ولافتات مكتوب عليها عبارات تجدد مطالبة التحالف العربي وقيادة الشرعية بتقديم المعتقلين للمحاكمة بعد توجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم إذ لم يثبت عليهم شيء.
الجدير بالذكر أن سجن "بئر أحمد" يقبع فيه ما يزيد عن (140) معتقل منذ أكثر من العام ونصف العام دون تقديمهم للمحاكمة أو نسب تهم واضحة إليهم.
تعليقات القراء
283705
[1] الا الامارات
الأحد 22 أكتوبر 2017
علاء | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
اولادكم غير محبوبيين للامارات سيدتنا وقائدتنا وتاج راسنا ولذا لاتوجعوا راسنا الا اذا رضت الامارات ياخونة الامارات..
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