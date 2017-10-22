MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 22 أكتوبر 2017 06:02 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير زيارة محافظ حضرموت البحسني إلى الوادي والصحراء .. خطوات جادة لمعالجة ملف الأمن وتلمس احتياجات المواطنين
أخبار وتقارير

زيارة محافظ حضرموت البحسني إلى الوادي والصحراء .. خطوات جادة لمعالجة ملف الأمن وتلمس احتياجات المواطنين

الأحد 22 أكتوبر 2017 01:15 مساءً
تقرير/ إعلام المحافظة

 

لثلاثة أيام متواصلة امتدت زيارة محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لوادي وصحراء حضرموت، في زيارة تعد هي الثانية منذ أن تولى مهامه كمحافظ للمحافظة، غير أن هذه الزيارة اتسمت بطابع الحرص على عقد لقاءات بأكبر عدد ممكن على صعيد رسمي وشعبي واجتماعي وشبابي ومنظمات مجتمع مدني ,  والتركيز بصورة خاصة على الملف الأمني الذي كان مهيمنا على كل تلك اللقاءات

.

لقاءات متعددة..

 

تنوعت اللقاءات التشاورية التي عقدها محافظ حضرموت طوال أيام مكوثه في الوادي والصحراء, فهناك ماعُقد بشكل انفرادي وآخر بحضور جهتين أو أكثر بحسب ماتقتضيه أجندات تلك

اللقاءات .

 

وثمة لقاءات مهمة تمت مع قيادات من المنطقة العسكرية الأولى والألوية والوحدات العسكرية والأمنية ومندوب التحالف العربي ومدراء مديريات الأمن والمديريات والمكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والقضاة والشباب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

 

الملف الأمني ... الأهم على طاولة النقاش ..

 

لايخفى على المتابع للشأن المحلي في وادي وصحراء حضرموت الانفلات الأمني الذي تعيشه مختلف مديرياته منذ سنوات لاسيما وتزايد عمليات القتل والاغتيالات التي تحدث بين لحظة وأخرى والعجز الواضح للجهات الأمنية هناك من إلقاء القبض على مرتكبيها وحثيات الجريمة ودلائلها والاكتفاء

فقط وتسجيل جلها ضد مجهول ..!!

 

الهمُ الأمني كان العنوان الأبرز لزيارة المحافظ البحسني فلا يمر يوماً من أيام الزيارة إلا ويتضمن جدول أعمال السيد المحافظ لقاءات واجتماعات تدور خلالها نقاشات وتصدر فيها توجيهات حازمة تهدف لمعالجة عاجلة وسريعة وناجعة لذلك الملف, بعضها تناقلته وسائل الإعلام والبعض الآخر أخذ طابع السرية لضرورة فرضها أهداف الخطة المزمع تنفيذها.

 

خطط أمنية أقرت وإجراءات عملية وجه بسرعة تنفيذها في عمل مشترك ستتشارك فيه كافة القطاعات الأمنية والعسكرية تبدأ بإعادة المراكز الأمنية المغلقة وعودة ضباطها وجنودها لمزاولة عملهم وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم, والتوجيه بسرعة افتتاح مركزين جديدين في شرقي وغربي مدينة سيئون وإمداد تلك المراكز الشرطية بكافة الإمكانيات للازمة لضمان قيامها بكافة مهامها, بالإضافة إلى مهام نوعية ستنفذها وحدات متخصصة من الأمن والجيش.

 

مشاريع متنوعة..

 

مشاريع عدة تم وضع حجر الأساس لها وأخرى تم افتتاحها كان أبرزها افتتاح الصالة المغلقة ونادي المعلم , كما وضع حجر الأساس لتعشيب وإنارة أستاد سيئون الدولي "المرحلة الثانية", إلى جانب توجيهات من قبل المحافظ بشراء جهاز أشعة عمليات C-ARM لمستشفى سيئون العام, وتوفير 150 معلما ومعلمة لمدارس محو الأمية وتعليم الكبار, و20 مدرساً لمدارس لذوي الاحتياجات الخاصة, و15 معلما لمدارس مديريات الوادي والصحراء, واعتماد 2 مليون و500 ألف ريالا لمكتب وزارة التربية والتعليم لتسديد ماعليها من ديون العملية الامتحانية لإنها الشهادة الأساسية والثانوية, إضافة إلى ترميم مبنى الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار, وسفلتت طريق جسر "حيد   قاسم" الواقع على مدخل مديرية تريم ورعاية إتفاقية لتوريد مواد الشبكة الداخلية لمياه مديرية ساه.

 

زيارات تفقدية..

 

لم تخلُ زيارة محافظ حضرموت من النزولات الميدانية التفقدية, فقد كانت هناك زيارة لمستشفى سيئون العام ومراكز الكلى وكلية العلوم التطبيقية ومواقع جامعة الوادي وكان ختام مسك تلك الزيارات والنزولات الميدانية زيارة إلى مدينة تريم ولقاء عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.


المزيد في أخبار وتقارير
بن دغر يترأس اجتماعا لقيادة البنك المركزي لمناقشة انخفاض العملة الوطنية
أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وأنها تكرس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني، منعا من حدوث أي
الرئيس يمنح رتبة ملازم ثان للطلاب اليمنيين من خريجي كلية الملك فهد الأمنية
منح فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح الْيَوْمَ رتبة ملازم ثاني للطلاب اليمنيين من خريجي كلية الملك فهد الامنية
لليوم السابع على التوالي.. الطلاب اليمنين في السودن يعتصمون بمنبى السفارة اليمنية للمطالبة بصرف مستحقاتهم
لليوم السابع على التوالي يواصل الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في دولة السودان اعتصامهم للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية. وطالب الطلاب اليمنيين المبتعثين




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات من النخبة الشبوانية واللواء 23 مشاه بشبوة
فيديو مذهل ولايصدق : الاسماك تغرق شواطئ عدن والصيادون يغرفونها بأياديهم
البخيتي يدعو حزبي الإصلاح والرشاد إلى حل نفسيهما
الاثنين : البدء بصرف مرتبات منتسبي القوات الخاصة بعدن
تفاصيل مبادرة سياسية دولية لإنهاء الحرب في اليمن
مقالات الرأي
أتحدى حكومة الشرعية أن تتحرر من حكومة التاجر احمد العيسي وتخرج عن طوع احتكاره الابتزازي القذر لتجارة استيراد
الناس هنا في عدن يعيشون كوابيس يومية مصدرها عدم تسلم الرواتب لشهر ولأشهر عند آخرين وأصبحت البيوت نشازا سلالم
الطفل المولود صبيحة 14 أكتوبر 1963م وصل اليوم عمره (54سنه) والذين شاركوا في اندلاع ثورة 14 أكتوبر 1963م وعمرهم كان (16)
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة.إنتهت
كان ولازال الدين منذ البدء هدأيه إلى الطريق القويم. ولم يكن للإسلام منذ أيام ابونا إبراهيم وكان حنيفا مسلما
لا يجد الباحث الاقتصادي وحتى المواطن العادي المتابع لتطور الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب الأهلية في
ولا يسعنا هنا الا ان نقول اهلا وسهلا ابا جلال الى ارضكم الغالية الجنوب وانت الرئيس والاب الفاضل والمناضل
كلما قل احتكاك الأشخاص المتعلمين تعليما عالياً بأشباههم من ذات الاختصاص، كلما زاد جهلهم بذواتهم وبالآخرين.
حين كان العالم تحكمه قطبين شرقي وغربي شرقي ما عُرف بالمعسكر الاشتراكي ( الاتحاد السوفيتي) وغربي ما عرف بالدول
ملامح التحرك الأمريكي برزت وتهدف إلى حلحلة أزمة اليمن ، التدخل الروسي في اليمن سيضيف ترنح آخر لأمريكا ،
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولود
ألف مليون مبروك عقد القران يا حسين باقرين
وفيات
محلي وتنفيذي البريقة ينعي وفاة المدير السابق لمكتب الثروة السمكية بالمديرية
اللواء بن بريك يعزي القيادي في الحراك الجنوبي "رائد باجابر" في وفاة عمه
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017