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ردا على الحوثيين.. اليونيسيف: مكان الأطفال المدارس وليس جبهات القتال

الأحد 22 أكتوبر 2017 01:09 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، تصريحات وزير الشباب بحكومة "بن حبتور"، القيادي الحوثي حسن زيد، التي اقترح فيها وقف الدراسة وإلحاق الطلاب والمعلمين بجبهات القتال. 

وقالت الـ"يونيسيف"، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إن الطفل مكانه المدرسة وليس جبهة القتال. 

ونقلت الصحيفة عن جولييت توما، مديرة الإعلام بمكتب المنظمة الإقليمي إن «اليونيسيف» تعبر عن قلقها الشديد فيما يتعلق بتجنيد الأطفال في اليمن، وارتفاع عدد أولئك الأطفال المقاتلين، مع كافة أطراف النزاع، لافتة إلى أنها لا ترد على تصريح معين، "ولكن هذا موقف (اليونيسيف) العام من تجنيد الأطفال". 

وكان وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً حسن زيد، نادى بتَعْطيل الدراسة وحشد الطلاب والمعلمين للتجنيد والذهاب إلى جبهات القتال، وذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مضيفاً: «إن ذلك سيرفد جبهات القتال بمئات الآلاف، ويمكنهم من حسم المعركة».


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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