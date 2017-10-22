السلطة المحلية بمأرب تدعم الاجهزة الامنية بسيارات جديدة
صورة للسيارات التي قدمتها السلطة المحلية للسلطات الامنية بمأرب يوم الاحد
الأحد 22 أكتوبر 2017 01:07 مساءً
مأرب((عدن الغد)) خاص:
مأرب((عدن الغد)) خاص:
دعمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب يوم الاحد الاجهزة الامنية بعدد من السيارات الحديثة .
وسلمت قيادة المحافظة برئاسة المحافظ سلطان العرادة السلطات الامنية عدد من الاطقم وسيارات الدفاع المدني .
وقال مسئولون في قيادة السلطة المحلية ان ماتم تسليمه تم شرائه من ايرادات المحافظة .
تعليقات القراء
283700
[1] شكرا سلطان العراده
الأحد 22 أكتوبر 2017
ساري اليافعي | تايلاند
شكرا بحجم السماء لهذا المحافظ المخلص والوفي لمحافظته ولا عزاء لأصحابنا الذي باعوا محافظتهم بالدرهم وأوصوا بها لغير اهلها..
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[2] سيحكم كل لص وعميل
الأحد 22 أكتوبر 2017
محمد ابو ساريه | يمن الجهاد والثبات
الشعب بدون راتب لاكثر من عام وهذا اللص العرادة يوزع سيارات الى لعنة الله على كل خائن سيئتي اليوم الذي يحكم فيه هذا السربوت
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها